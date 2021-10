La Banque d’Angleterre cherche à renforcer la réglementation sur les crypto-monnaies

John Culifferthe, sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, a découragé l’utilisation de la crypto dans le système financier britannique. Il a annoncé plus tôt que bien que les crypto-monnaies soient de plus en plus prises en charge au sein du système financier du Royaume-Uni, elles ne constituent pas une menace importante.

Cependant, il a également recommandé que des réglementations renforcées soient appliquées car les monnaies numériques se développent constamment.

La banque a déclaré dans une publication qu’il était nécessaire de réglementer la crypto-monnaie aux niveaux local et international.

Plus tôt en juillet, la banque a mis en garde contre le débordement de la crypto-monnaie sur les marchés traditionnels. Il a également parlé de l’absorption de la crypto-monnaie par les banques, les investisseurs institutionnels et les opérateurs de paiement pour les transactions.

Appréciation du prix de la crypto-monnaie

Alors que les prix des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum et Tron ont grimpé au premier semestre de l’année. Brièvement, sa valeur a grimpé à 2,5 billions de dollars. Les garants du protocole Bitcoin ont promis de fournir une autre réserve de valeur tandis que les stockeurs ont eu du mal à céder, compte tenu de ses faibles taux d’intérêt.



Le marché des crypto-monnaies est actuellement confronté à une baisse | Source : Capitalisation boursière totale de la crypto sur TradingView.com

Au contraire, les crypto-monnaies ont une volatilité très élevée et le marché des devises numériques a perdu plus de 1 000 milliards de dollars en valeur marchande depuis mai 2021. Le prix du Bitcoin est passé d’un prix ATH (All-Time-High) de près de 65 000 $ en avril de cette année. à environ 32 000 $ mercredi cette semaine.

Les régulateurs financiers émettent des avertissements

Les régulateurs ont donné des avertissements fréquents sur la crypto-monnaie. En particulier, la Chine a interdit toutes les transactions numériques, les déclarant illégales.

Cependant, Binance – le plus grand échange crypto au monde – a été interdit le mois dernier au Royaume-Uni. Binance faisait partie des nombreuses bourses qui ne se sont pas inscrites auprès du régulateur financier, étant donné qu’elle ne pouvait pas répondre aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent.

Image en vedette de Pixabay, graphique de TradingView.com