La Banque d’Angleterre déclare que le crash de la crypto-monnaie est plausible

Encore une fois un Banque centrale met en garde contre les risques liés au monde des crypto-monnaies, parle d’un crash de la crypto-monnaie. Cette fois, c’est le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Jon Cunliffe, qui tire la sonnette d’alarme.

Cunliffe spécule sur l’effondrement de la crypto-monnaie

Cunliffe dit qu’il est possible qu’il y ait bientôt un effondrement des principales crypto-monnaies et donc les régulateurs devraient intervenir pour freiner le développement des monnaies numériques.

Ceux-ci sont Cunliffeles mots de :

« Les régulateurs à l’échelle internationale et dans de nombreuses juridictions ont commencé le travail. Il doit être poursuivi de toute urgence ».

Cunliffe a également évoqué les possibilités d’appliquer aux stablecoins, dont la valeur a été multipliée par 16 en deux ans, la règle du collatéral venant des marchés avec les chambres de compensation.

Pour renforcer son propos, il fait référence à la crise de 2008, craignant qu’une situation similaire ne se reproduise avec le marché des crypto-monnaies.

« Comme nous l’a montré la crise financière, il n’est pas nécessaire de prendre en compte une grande partie du secteur financier pour déclencher des problèmes de stabilité financière – les subprimes étaient évalués à environ 1,2 billion de dollars en 2008″.

Ce n’est pas le premier avertissement la Banque d’Angleterre a publié sur les crypto-monnaies. En mai dernier, le gouverneur de la banque Andrew Bailey avait déclaré que les crypto-monnaies n’avaient aucune valeur intrinsèque et que les investisseurs devraient donc être prêts à tout perdre.

« Je vais le répéter très franchement, n’achetez-les que si vous êtes prêt à perdre tout votre argent », a-t-il déclaré en se référant à crypto-monnaies.

La Banque d’Angleterre peut émettre sa propre CBDC

BoE et la monnaie d’État numérique

Face à ces mots durs sur les crypto-monnaies, la Banque d’Angleterre réfléchit depuis longtemps à la création de sa propre monnaie d’État numérique.

Il a récemment a convoqué un forum auquel tous les acteurs majeurs du monde de la tech ont été conviés pour discuter des possibilités de créer un CBDC britannique. Cette décision s’opposerait également aux monnaies numériques traditionnelles, qui sont considérées comme un danger pour la stabilité des monnaies traditionnelles.

Comme l’a également déclaré la Banque des règlements internationaux, il est nécessaire que les banques centrales réfléchir à l’adoption de monnaies d’État numériques, précisément pour concurrencer les monnaies numériques traditionnelles.

Le BOE a souligné à plusieurs reprises que son éventuelle CBDC ne serait pas une crypto-monnaie traditionnelle, comme Bitcoin, mais un stablecoin à régulation centrale.

Certaines entreprises au Royaume-Uni acceptent les paiements cryptographiques

La Banque d’Angleterre accorde une attention particulière au monde des crypto-monnaies, alors que l’adoption des crypto-monnaies et des paiements en monnaie numérique au Royaume-Uni devient de plus en plus répandue. Un nombre croissant d’entreprises, même des géants comme Luxuriant ou la société de partage de bureaux Nous travaillons, ont commencé à recevoir des paiements cryptographiques pour des biens et services.

Selon Chainalysis, la Grande-Bretagne est en tête de liste des pays européens où l’adoption de la crypto-monnaie est la plus répandue. Selon les analystes de l’entreprise, le pays devient un hub européen pour les crypto-monnaies. Selon le rapport de Chainalysis, les produits DeFi sont ceux qui croissent le plus parmi les investisseurs institutionnels.

Peut-être que ces données expliquent aussi les propos alarmants de la Banque d’Angleterre, qui voit la propagation croissante des monnaies numériques comme un risque possible d’instabilité pour son système bancaire traditionnel.