La Banque d’Angleterre envisage de “ verdir ” ses obligations d’entreprise

PHOTO DE FICHIER: Des personnes portant des masques passent devant la Banque d’Angleterre, alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit, à Londres, en Grande-Bretagne

Vendredi, la Banque d’Angleterre a annoncé son intention de rendre ses 20 milliards de livres (28,4 milliards de dollars) de titres en obligations de sociétés en livres sterling mieux alignés sur les objectifs du gouvernement visant à atteindre des émissions nettes de carbone nulles, à partir de cette année.

Cependant, la banque centrale ne se lancera pas dans une vente immédiate d’obligations émises par des entreprises à fortes émissions de carbone, telles que les services publics d’électricité et les sociétés pétrolières.

«Le désinvestissement est un outil puissant et doit rester clairement dans la boîte à outils. Mais il devrait être utilisé comme une menace crédible pour renforcer les incitations, et non comme une «solution miracle» aveugle », a déclaré le directeur exécutif de la BoE pour les marchés, Andrew Hauser, dans un discours animé par Bloomberg.

La banque centrale a déclaré qu’elle fixerait des objectifs pour les émissions globales de ses avoirs en obligations d’entreprise, investirait dans des obligations d’entreprise “ vertes ” dès qu’elles seraient disponibles et exigerait que les émetteurs d’obligations publient leurs émissions pour être éligibles.

Les émetteurs d’obligations dont les émissions sous-jacentes étaient élevées devraient tracer une voie crédible pour réduire les émissions ou risquer de ne plus être éligibles aux achats d’obligations.

«L’étalonnage précis de cette approche sera développé dans les mois à venir», a déclaré Hauser.

La BoE a doublé ses avoirs en obligations d’entreprise lors de la pandémie COVID de l’année dernière. Les obligations ont été choisies pour être représentatives des émissions de livres sterling par des sociétés non financières qui apportent une contribution significative à l’économie britannique et représentent environ 10% des émissions qui entrent dans cette catégorie.

Les obligations récemment classées comme éligibles à l’achat comprennent celles du géant de l’énergie BP (BP.L), de la société minière Rio Tinto (RIO.L) et des constructeurs automobiles allemands Volkswagen (VOWG_p.DE) et Daimler (DAIGn.DE).

En mars, le ministre des Finances, Rishi Sunak, a modifié le mandat politique de la BoE pour l’obliger à soutenir l’engagement du gouvernement à passer à une économie avec des émissions nettes de carbone nulles.