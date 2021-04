CBDC

La Banque d’Angleterre et HM Treasury lancent un groupe de travail sur la CBDC pour évaluer les opportunités et les risques

L’industrie en plein essor de la crypto-monnaie oblige les banques nationales à se tourner vers les monnaies numériques adossées à des fiat comme moyen de reprendre le contrôle du système financier.

Alors même que le tollé pour les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) devient de plus en plus prononcé, de nombreux gouvernements mondiaux lancent progressivement leurs propres programmes indépendants pour répondre à ce besoin croissant.

La BoE lance un groupe de travail sur les CBDC pour évaluer les risques

Dans un communiqué officiel de la Banque d’Angleterre (BoE), la banque faîtière du Royaume-Uni a déclaré qu’elle collaborerait avec Sa Majesté Trésor pour lancer un groupe de travail sur les CBDC afin d’examiner l’exploration d’un programme de CBDC. La CBDC doit servir de forme de monnaie numérique émise par la BoE et destinée à un usage local.

La CBDC ou une livre numérique jouerait un rôle secondaire et serait utilisée avec les espèces et les dépôts bancaires. Selon la BoE, ils ne visent pas à remplacer les livres mais à les augmenter.

Même si c’est la première fois que le Royaume-Uni discute ouvertement de la perspective d’une monnaie numérique sanctionnée par l’État depuis la publication d’un document en mars 2020, l’organisme financier a déclaré qu’il n’avait pas encore pris de décision définitive sur la question de savoir si les CBDC aideraient l’économie.

Au lieu de cela, il recevrait des commentaires des parties prenantes sur les avantages génériques, les risques et les aspects pratiques de la création d’une livre numérique.

La BoE a déclaré que le groupe de travail de la CBDC viserait à garantir qu’une approche stratégique est adoptée par toutes les autorités britanniques impliquées dans le programme. Parallèlement, l’unité nouvellement formée guiderait l’évaluation des caractéristiques de conception qu’une CBDC devrait avoir pour répondre aux exigences du gouvernement.

Ils seraient également chargés d’évaluer les objectifs, les cas d’utilisation, les opportunités et les risques d’une éventuelle CBDC britannique. Parallèlement, ils serviraient d’équipe de surveillance pour suivre le développement des CBDC à travers le monde pour s’assurer que le Royaume-Uni n’est pas laissé pour compte.

Le groupe de travail serait dirigé par le sous-gouverneur pour la stabilité financière de la Banque d’Angleterre Jon Cunliffe et la directrice générale des services financiers de HM Treasury, Katherine Braddick.

Le nouvel organisme comprend également un forum de mobilisation des CBDC et un forum technologique des CBDC.

Le Forum de mobilisation des CBDC est chargé de s’engager avec les principaux intervenants et de recueillir des contributions stratégiques sur les aspects non technologiques de la CBDC. Ce forum jouerait un rôle central en servant d’organe consultatif auprès de la BoE et du HM Treasury, en leur faisant part des défis inhérents à la conception, la mise en œuvre et l’exploitation d’une CBDC.

La branche Technologie canaliserait ses énergies vers la collecte de contributions sur les outils liés à la technologie pour une CBDC d’experts de l’industrie de la blockchain. Ils viseraient à éclairer la banque sur les défis inhérents à la conception, à la mise en œuvre et à l’utilisation d’une CBDC.

La banque faîtière a déclaré qu’elle choisirait des experts dans divers domaines, notamment les institutions financières, les universités, les fournisseurs d’infrastructures, les fintech et les entreprises technologiques.

La BoE a également déclaré qu’elle créerait une unité de CBDC pour diriger l’exploration interne des CBDC. Cunliffe superviserait les activités de cette unité.

Adoption croissante des CBDC à travers le monde

Les CBDC sont devenues le sujet de conversation de la ville depuis que la cryptographie est devenue courante à la suite de la pandémie mondiale. Des pays comme les Bahamas, la France et la Chine ont jusqu’à présent été très actifs dans ce domaine.

Et avec la demande croissante du marché pour un système de paiement plus rapide et plus efficace, distinct des technologies conventionnelles disponibles, de plus en plus de banques nationales s’engagent pour un avenir de monnaie numérique.

La Banque du Japon (BoJ) est un ajout récent au programme de la CBDC. Dans un rapport publié par la banque faîtière de la nation insulaire, ils lancent un yen numérique en mars 2022. Selon le communiqué du 5 avril, sa preuve de concept (PoC) était déjà en cours.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.