La Banque d’Angleterre et le Trésor britannique évalueront les arguments en faveur d’une CBDC l’année prochaine

La Banque d’Angleterre et le Trésor britannique entameront une consultation l’année prochaine pour évaluer l’opportunité d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Si elle conclut qu’il existe des arguments en faveur d’une livre numérique, le premier moment où elle pourrait être déployée est la seconde moitié de la décennie, a annoncé mardi la Banque d’Angleterre. La consultation explorera les caractéristiques de conception, les avantages et les implications pour les utilisateurs à déterminer si une CBDC qui est opérationnellement et technologiquement robuste peut être développée. L’annonce de la consultation fait suite à la formation de deux forums pour explorer la question. Les membres ont été nommés en septembre et comprenaient Asos, PayPal, Spotify, Mastercard, Visa, HSBC et Standard Chartered. La Banque d’Angleterre et le Trésor ont déclaré qu’aucune décision n’avait encore été prise quant à l’introduction d’une CBDC. Une telle monnaie numérique existerait à côté des espèces et des dépôts bancaires plutôt que de les remplacer.

Lire la suite: La Chambre des Lords du Parlement britannique lance une enquête sur la CBDC