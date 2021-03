La Banque d’Angleterre exhorte les banques à garder les robinets de prêt ouverts

PHOTO DE FICHIER: Des personnes portant des masques passent devant la Banque d’Angleterre, alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit, à Londres, en Grande-Bretagne

Vendredi, la Banque d’Angleterre a appelé les prêteurs à fournir suffisamment de crédit aux entreprises pour les aider à traverser la crise des coronavirus alors que le gouvernement se prépare à réduire ses programmes de garantie de prêt.

«Il est dans l’intérêt collectif des banques de continuer à soutenir des entreprises viables et productives, plutôt que de chercher à défendre les ratios de capital en réduisant les prêts, ce qui aurait un effet négatif sur l’économie et pourrait donc avoir un effet négatif encore plus grand sur le capital des banques. ratios », a déclaré la BoE.

