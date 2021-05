CBDC

La Banque d’Angleterre ouvre des offres d’emploi pour explorer une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC)

La banque centrale du Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre, recrute sept experts pour rejoindre une équipe dédiée qui explorera le développement et la mise en œuvre des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) au Royaume-Uni.

Les révélations interviennent au milieu de la banque centrale affirmant qu’il n’y a pas de voie claire concernant l’utilisation et la mise en œuvre de la CBDC.

La nouvelle survient quelques jours seulement après que la banque centrale, en partenariat avec HM Treasury, a accepté de former un groupe de travail conjoint qui évaluera l’opportunité d’introduire une livre numérique, une CBDC déjà appelée “ Britcoin ” par crypto passionnés.

Les postes vacants sont disponibles sur le site Internet de la Banque d’Angleterre. La banque exhorte les personnes qualifiées à postuler afin de pourvoir quatre postes d’analyste, deux postes d’architecte et un poste de cadre supérieur lié aux CBDC. Tous les emplois ont été répertoriés sur le site Web mardi et mercredi. La page sous l’annonce d’emploi d’analyste des parties prenantes indique:

«À l’instar de nombreuses autres banques centrales, la Banque d’Angleterre étudie activement l’opportunité de développer et d’émettre une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC). Aucune décision n’a encore été prise sur la nécessité ou non d’une CBDC au Royaume-Uni, mais c’est un sujet important que la Banque doit comprendre. »

Une fois la nouvelle équipe créée, on s’attend à ce qu’elle mène une analyse axée sur les risques de politique monétaire et de stabilité financière et les opportunités qui viennent avec la CBDC. L’équipe explorera également des cas d’utilisation, des partenariats avec diverses banques centrales et institutions financières mondiales, des questions de politique publique. L’équipe examinera également la conception et les caractéristiques spécifiques de la CBDC, en tenant compte de l’utilisation des consommateurs et des commerçants et des choix de conception technologique.

De nombreux pays du monde entier explorent et mettent en œuvre des CBDC. En octobre de l’année dernière, les Bahamas ont déployé leur dollar de sable numérique, tandis que l’année dernière, la banque centrale du pays a introduit Dcash, une monnaie numérique. D’autres incluent la Russie, le Japon et le Canada pour n’en nommer que quelques-uns.

La Chine est peut-être la plus remarquable parmi les principales économies mondiales à explorer l’idée de la CBDC, car le pays a jusqu’à présent mené divers projets pilotes avec son yuan numérique. La banque centrale chinoise se demande s’il faut autoriser les visiteurs à utiliser l’argent numérique lors des prochains Jeux olympiques d’hiver de Pékin l’année prochaine.

Joseph Kibe

