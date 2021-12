Juridique & Réglementaire

La Banque d’Angleterre se coordonnera avec les régulateurs internationaux pour des règles de cryptographie plus strictes

AnTy20 décembre 2021

La Banque d’Angleterre intensifiera ses discussions avec ses homologues internationaux sur un régime réglementaire pour la crypto-monnaie l’année prochaine.

Dans une interview avec The Times, Sarah Breeden, directrice exécutive de la stratégie financière et des risques à la banque centrale, a déclaré qu’à mesure que les banques commencent à offrir des services de négociation et de garde de crypto-actifs aux clients, les régulateurs mondiaux doivent concevoir des règles pour protéger le système financier. .

La BoE a rencontré des difficultés pour trouver des données sur les avoirs cryptographiques des investisseurs institutionnels, et pour cela, elle aurait besoin d’une coopération internationale pour obtenir des données sur les avoirs cryptographiques institutionnels, a-t-elle déclaré.

« La capacité d’obtenir des données sur ce que sont les investisseurs institutionnels [holding] est un défi », a déclaré Breeden au Times, ajoutant : « Ce n’est pas quelque chose que le Royaume-Uni peut résoudre tout seul. »

Les commentaires de Breeden s’alignent sur les règles plus strictes recommandées par la BoE dans son rapport sur la stabilité financière de la semaine dernière. La banque centrale vise à gérer les risques avec ces règles tout en encourageant l’innovation et en maintenant la confiance dans le système financier.

Le comité de politique financière de la Banque qui a été mis en place à la suite de la crise financière de 2008 pour surveiller les risques a déclaré qu’il y avait peu de menace directe pour la stabilité du système financier britannique des actifs cryptographiques à travers s’ils continuent à être plus interconnectés avec les services financiers traditionnels , il est susceptible de présenter un certain nombre de risques.

La Banque prévoit également d’introduire des réglementations cryptographiques au Royaume-Uni également. « Nous n’avons pas encore de cadre réglementaire adapté aux crypto-monnaies, mais ce que nous faisons, c’est retrousser nos manches et nous préparer à le construire », a déclaré Breeden.

La semaine dernière, le vice-gouverneur, Sir Jon Cunliffe, a quant à lui mis en garde contre l’investissement dans la cryptographie car « leur prix peut varier considérablement et (le bitcoin) pourrait théoriquement ou pratiquement tomber à zéro ».

Dans un article de blog séparé publié la semaine dernière, Thomas Belsham, membre de la division de l’engagement des parties prenantes et des médias de la Banque, a déclaré qu’il serait plus difficile de maintenir le système Bitcoin au fil du temps.

« La théorie des jeux simples nous dit qu’un processus d’induction en arrière devrait, vraiment, à un moment donné, inciter l’argent intelligent à sortir. Et si cela se produisait, les investisseurs devraient vraiment être prêts à tout perdre. Finalement. »

