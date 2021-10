La Banque d’Angleterre s’efforcera d’acheter du BTC avant qu’il n’atteigne 1 million de dollars, déclare Bitcoin Maximalist

L’expert en Bitcoin, Max Keizer, a déclaré que la Banque d’Angleterre (BoE) se précipiterait pour acheter du Bitcoin avant que l’actif numérique ne se négocie à 1 million de dollars.

Ses commentaires interviennent après que le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre pour la stabilité financière, Jon Cunliffe, a averti que les crypto-monnaies pourraient déclencher une crise financière mondiale à moins que des réglementations strictes ne soient introduites. Bien que les régulateurs de nombreux pays aient commencé à mettre en œuvre des politiques pour gérer la croissance rapide des crypto-monnaies, Cunliffe a déclaré que cela devait être poursuivi de toute urgence.

La Banque d’Angleterre met en garde contre les crypto-monnaies

Le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre a appelé à une réglementation stricte du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Selon The Guardian, Cunliffe a joué un rôle central dans le suivi des crypto-monnaies ces dernières années en tant que conseiller du conseil de stabilité financière du G20 et de l’organe consultatif général des banques centrales, la Banque des règlements internationaux basée à Genève.

Lecture connexe | La Banque d’Angleterre cherche à renforcer la réglementation sur les crypto-monnaies

Dans un discours prononcé le mercredi 13 octobre, Cunliffe a comparé le taux de croissance du marché des crypto-monnaies, de 16 milliards de dollars il y a cinq ans à 2,3 billions de dollars aujourd’hui, au marché des prêts hypothécaires à risque de 1 200 milliards de dollars avant le krach financier de 2008. Il a déclaré qu’il était possible que les marchés financiers soient secoués dans quelques années par un événement d’une ampleur similaire.

« Lorsque quelque chose dans le système financier se développe très rapidement et se développe dans un espace largement non réglementé, les autorités chargées de la stabilité financière doivent s’asseoir et en tenir compte », a-t-il déclaré.

Il a également parlé de la plupart des actifs cryptographiques qui n’ont aucune valeur intrinsèque et pourraient être sans valeur du jour au lendemain. Il a souligné avec insistance comment le monde des crypto-monnaies commence à se connecter au système financier traditionnel, même si l’espace est encore largement non réglementé.

Le chef de la banque a ajouté qu’il y avait « Les risques pour la stabilité financière sont actuellement relativement limités, mais pourraient croître très rapidement si, comme je l’espère, ce domaine continue de se développer et de s’étendre à un rythme soutenu. L’ampleur de ces risques dépendra largement de la nature et de la rapidité de réponse des autorités de régulation et de surveillance ».

Lecture connexe | Le gouverneur de la Banque d’Angleterre n’est toujours pas un fan de Bitcoin

Ses commentaires sont similaires à ceux du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey. En mai, Bailey a qualifié les crypto-monnaies de dangereuses et a averti que les investisseurs devraient être prêts à perdre tout leur argent en raison du manque de valeur intrinsèque des actifs numériques.

Réponse d’expert Bitcoin

L’expert Bitcoin Max Keizer a répondu au récent avertissement du sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre concernant les crypto-monnaies dans une déclaration envoyée à Express.co.uk.

Il a déclaré : « Bitcoin est conçu pour déclencher un effondrement du système bancaire actuel de monnaie fiduciaire. C’est un résultat mathématiquement garanti. »

BTC se négocie à plus de 60,8 K$ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Keizer laisse entendre que la BoE est en deuil parce que Bitcoin a tué les banques centrales. « Le Bitcoin a tué les banques centrales. La Banque d’Angleterre est dans la deuxième étape des cinq étapes du deuil, la phase de colère. »

En outre, il indique que la Banque d’Angleterre envisagera éventuellement d’adopter Bitcoin.

«La phase de négociation sera l’étape de la monnaie numérique de votre banque centrale et en cas d’échec, la dépression surviendra lorsque le prix dépassera 363 000 £ (500 000 $), puis l’acceptation avec la Banque d’Angleterre ayant du mal à acheter du Bitcoin avant qu’elle ne dépasse 727 000 £ ($ 1 million) par pièce », déclare Keizer.

Image en vedette d’investisseurs proactifs, graphique de TradingView.com