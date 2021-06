La Banque d’Angleterre sous pression croissante sur les taux d’intérêt

T

HE Bank of England subit une pression croissante pour augmenter les taux d’intérêt plus tôt que prévu alors que de nouveaux signes émergent que l’économie est en plein essor.

Le principal lobby des entreprises britanniques a augmenté aujourd’hui ses prévisions de croissance économique cette année, amenant certaines banques de la City à prédire que les taux d’intérêt augmenteront beaucoup plus tôt et plus rapidement que ne le suggère la Banque.

La CBI indique maintenant que le PIB augmentera de 8,2 % cette année, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 6 %. Cela signifie que l’économie britannique aura récupéré toutes ses pertes liées à la pandémie d’ici la fin de l’année, ce qui signifie que l’inflation et les coûts d’emprunt pourraient augmenter.

Cette semaine, l’inflation a atteint 2,1%, dépassant l’objectif de 2% de la Banque d’Angleterre pour la première fois depuis Covid. Cela a accru la tension entre la Banque, qui maintient les taux d’intérêt au plus bas de 0,1%, et certains dans la ville qui pensent qu’elle devrait aller plus vite pour éviter l’inflation.

Le Comité de politique monétaire de la Banque se réunit la semaine prochaine et pourrait admettre que le rebond est plus rapide qu’il ne l’avait imaginé. Pour le moment, la Banque ne devrait pas augmenter ses taux avant l’année prochaine au plus tôt.

LIRE LA SUITE

Le Credit Suisse a déclaré aujourd’hui dans une note aux clients: «Nous pensons que les conditions d’un resserrement de la politique peuvent être remplies plus tôt. La reprise au Royaume-Uni avance plus vite que prévu. Nous avons amélioré nos prévisions de croissance du PIB britannique de 6,5% à 7,5% et nous attendons à ce que l’économie revienne aux niveaux d’avant Covid d’ici le quatrième trimestre 2021. Nous pensons que la forte reprise de la croissance et la baisse de l’offre du marché du travail britannique en raison du Brexit peuvent conduire à une réabsorption à grande échelle des emplois en congé dans l’emploi au cours des prochains mois et une érosion plus rapide que les prévisions de la BoE.

Ce point de vue gagne du terrain dans la ville, qui pense de plus en plus que les tarifs augmenteront une fois cette année et au moins deux fois l’année prochaine.

Les chiffres d’aujourd’hui montrent que les ventes au détail ont chuté de 1,4% en mai, les consommateurs ayant dépensé moins pour la nourriture des supermarchés et plus dans les pubs et restaurants rouverts.

Paul Dales de Capital Economics a déclaré: «Plutôt que de suggérer que la reprise économique s’effondre déjà, la baisse des ventes au détail en mai n’est probablement que le résultat de la réouverture de l’hôtellerie intérieure à la mi-mai, incitant les ménages à passer moins de temps à faire du shopping et plus de temps socialiser.

La CBI affirme que la croissance cet été sera tirée par la demande refoulée des consommateurs et une augmentation des dépenses d’épargne amassée pendant les fermetures. La Grande-Bretagne a subi sa plus forte baisse de production en 300 ans en 2020, alors que l’économie s’est contractée de près de 10 %. Le directeur général de la CBI, Tony Danker, a déclaré : « Les données indiquent clairement qu’il existe une demande et une ambition refoulées dans de nombreux secteurs.

Cette semaine, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mervyn King, a déclaré qu’une augmentation des dépenses pourrait augmenter l’inflation, entraînant une forte hausse des taux d’intérêt.