Actualités Bitcoin

La banque DBS de Singapour obtient l’approbation de MAS pour offrir des services de cryptographie aux gestionnaires d’actifs et aux entreprises

La banque DBS de Singapour est la dernière à avoir reçu l’approbation « de principe » de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) en vertu de la loi sur les services de paiement du pays.

DBS Vickers, la branche de courtage de la banque, est celle qui a reçu le feu vert du régulateur financier du pays pour commencer à offrir des services de cryptographie directement aux entreprises et aux gestionnaires d’actifs via son DBS Digital Exchange (DDex).

« Nous sommes ravis d’avoir fait des progrès constants dans notre écosystème d’actifs numériques au cours des six mois qui ont suivi le lancement du DDEx l’année dernière », a déclaré Eng-Kwok Seat Moey, chef de groupe des marchés des capitaux chez DBS, qui a également fait état d’un « vivant intérêt » parmi les entreprises et les gestionnaires d’actifs pour l’accès à la crypto.

Plus tôt ce mois-ci, l’échange de crypto-monnaie Independent Reserve a reçu la première approbation de ce type.

En 2019, la loi sur les services de paiement a été adoptée, exigeant que tous les fournisseurs de services de jetons de paiement numériques fonctionnent. Depuis son entrée en vigueur en janvier de l’année dernière, des centaines de candidats ont demandé la licence.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.