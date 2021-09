La Banque de Baroda réduit les prêts immobiliers et les taux de crédit automobile

avec des prix aussi compétitifs et l’exonération des frais de traitement, les clients potentiels obtiendront une incitation supplémentaire pour l’achat de leur nouvelle maison et de leur nouvelle voiture.

Bank of Baroda, l’une des banques du secteur public indien, a annoncé des offres de prêts aux particuliers avant les fêtes de fin d’année.

L’offre s’appliquera aux produits de prêt immobilier et de prêt automobile, pour lesquels la banque offre une exonération de 0,25 % des taux applicables existants pour les prêts immobiliers Baroda et les prêts automobiles Baroda dans tous les domaines.

En outre, la banque offre également une dispense des frais de traitement dans les prêts immobiliers – Les taux des prêts immobiliers commencent désormais à 6,75 % et les taux des prêts automobiles à 7,00 %.

Les experts du secteur affirment qu’avec des prix aussi compétitifs et une dispense des frais de traitement, les clients potentiels bénéficieront d’une incitation supplémentaire pour l’achat de leur nouvelle maison et de leur nouvelle voiture. Les clients peuvent également s’attendre à accélérer le traitement et les services de porte-à-porte, en appliquant via les services bancaires mobiles ou le site Web de la banque pour une sanction instantanée.

HTSolanki, GM-Hypothèques et autres actifs commerciaux, Bank of Baroda, lors du lancement de ces offres festives, a déclaré : offrent également aux nouveaux clients des banques une proposition attrayante pour bénéficier de prêts immobiliers et de prêts automobiles qui bénéficieront de taux plus bas et de l’exonération des frais de traitement proposés.

La State Bank of India a également lancé aujourd’hui un bouquet d’offres festives pour les acheteurs potentiels de prêts immobiliers. SBI offrira des prêts immobiliers liés au pointage de crédit à seulement 6,70 %, quel que soit le montant du prêt.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.