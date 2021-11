La Banque de France demande un examen plus approfondi des CBDC de gros

La banque centrale de France a conclu qu’un examen plus approfondi des monnaies numériques des banques centrales (CBDC) de gros est nécessaire à la suite de ses premières expériences.

L’expérimentation de la Banque de France a débuté en mars 2020, avec des résultats publiés lundi. , responsable du programme d’expérimentation de la banque.Cependant, un examen plus approfondi est nécessaire sur des questions importantes relatives au rôle des intermédiaires financiers et à la transmission de la politique monétaire, selon la Banque de France.« Il est donc essentiel que les banques centrales conservent pleinement contrôle sur une CBDC de gros une fois qu’elle est entrée en circulation. » Une CBDC de gros est une monnaie numérique émise spécifiquement pour être utilisée par les institutions financières pour échanger de l’argent émis par la banque centrale. En ce sens, elle se distingue d’une CBDC de détail qui serait destinée à être utilisée par le public comme une forme de monnaie numérique. La Banque de France explore également une CBDC de détail dans le cadre des travaux plus larges de la Banque centrale européenne sur le développement potentiel d’un euro numérique.

Lire la suite: Panetta de la BCE déclare que l’euro numérique devrait étendre ses solutions de paiement globales