La Banque de l’Inde va lever jusqu’à 1 800 crores de roupies via les MNT de niveau II et Bâle III

Les NCD auront une émission de base de Rs 1 000 crore, avec une option de conservation de surabonnement de Rs 800 crore. “La date de l’appel d’offres n’est pas encore fixée, mais la date probable est le 28 ou le 29 septembre”, a déclaré un arrangeur proche du dossier.

Bank of India prévoit de lever jusqu’à 1 800 crores de roupies grâce à des débentures non convertibles (NCD) Tier-II conformes à Bâle III, d’une échéance de 10 ans.

Les acteurs du marché ont déclaré que la banque avait fixé une option d’achat de cinq ans sur les NCD Tier-II conformes à Bâle III. Crisil et Infomerics Ratings ont attribué respectivement « AA+ » et « AAA », avec une perspective « stable » le 21 septembre.

“L’attribution de notations aux obligations de niveau II supplémentaires conformes à Bâle III proposées par la Bank of India prend en considération la propriété souveraine avec un soutien continu”, a déclaré Infomerics dans un communiqué.

Le 30 avril, la banque, dans un avis aux bourses, a déclaré que le conseil d’administration avait approuvé l’émission de nouveaux capitaux sous la forme d’offres publiques de suivi ou de placement institutionnel qualifié, et de niveau I supplémentaire conforme à Bâle-III ( AT1) obligations (devises nationales et étrangères) jusqu’à un montant de Rs 3 000 crore. Il a également approuvé l’émission d’obligations Tier-II conformes à Bâle III jusqu’à un montant de 1 800 crores de roupies.

Pendant ce temps, la HDFC Bank augmentera également jusqu’à Rs 5 000 crore le 23 septembre jusqu’aux MNT de sept ans.

Les experts ont déclaré que les banques étaient revenues sur le marché en raison d’un appétit accru et de taux plus bas. De plus, la bonne demande des investisseurs attire également les banques vers le marché obligataire.

