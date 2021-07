La banque de monnaie numérique DeCurret devient la première à inclure Ontol ogy au Japon

La banque de monnaie numérique DeCurret a annoncé son intention de répertorier l’ontologie (ONT / USD) comme nouvelle crypto-monnaie en juillet 2021. Actuellement, aucun échange national de crypto-monnaie n’inclut l’ONT. DeCurret inscrit la pièce au Japon pour la première fois, a appris Invezz dans le communiqué de presse de la société, publié sur son site Web. La pièce sera répertoriée au bureau des finances locales de Kinki du ministère des Finances et au bureau des finances locales de Kanto à partir du 13 juillet 2021.

Uniquement disponible pour les transactions en espèces

Initialement, Ontology ne sera disponible que pour les clients du commerce au comptant. DeCurret lancera une campagne le jour de son lancement. ONT / JPY sera la seule paire disponible. La société confirmera la date de début exacte une fois confirmée. Ils se préparent à envoyer et à recevoir des fonds. Le jeu n’est pas possible.

Avantages de l’ontologie

La meilleure caractéristique d’Ontology est sa flexibilité dans la conception de blockchains pour les besoins de l’entreprise. La blockchain open source haute performance est spécialisée dans la gestion des données et des identités distribuées. Parmi ses partenaires se trouve Daimler AG. Les créateurs d’Ontology prévoient une adoption généralisée dans le domaine de la gestion décentralisée des données. La monnaie principale, l’ONT, a une offre totale de 1 milliard. Quatre cinquièmes sont actuellement en circulation. Le jalonnement récompense les utilisateurs avec ONT.

DeCurret : un nouveau type de banc

Fondé en 2018, DeCurret est basé sur le concept de “connecter et simplement échanger toutes les valeurs”. Son objectif est de devenir une banque de devises numériques majeure, établissant la norme pour des transactions de devises numériques pratiques et sécurisées. La banque gère neuf émissions et cinq types d’actifs cryptographiques depuis le printemps 2019 et fournit des services d’échange de valeur, notamment le transfert, l’échange et le stockage de devises numériques. En août 2019, DeCurret a introduit un service qui permet aux utilisateurs de charger des fonds électroniques via des actifs cryptographiques. Cette année, ils ont introduit un service de vente et d’exploitation d’un carnet de commandes et d’un service d’échange de machines minières.

La publication Digital Currency Bank DeCurret devient la première à figurer sur la liste Ontologie au Japon est apparue en premier sur Invezz.