La Banque de réserve de l’Inde ordonne aux banques et aux entités réglementées de cesser de déplateformer les clients cryptographiques

Juridique & Réglementaire

La Reserve Bank of India ordonne aux banques et aux entités réglementées de cesser de déplatformer les clients cryptographiques

Cependant, la banque centrale souhaite que les banques et les institutions financières continuent de faire preuve de vigilance à l’égard des clients pour les transactions en monnaie virtuelle.

La Reserve Bank of India a publié une notification officielle concernant les crypto-monnaies dans laquelle elle ordonne aux banques et institutions financières du pays de ne pas couper leurs services aux clients crypto.

“Les banques indiennes ont dit de laisser les citoyens utiliser leur argent durement gagné comme ils le souhaitent”, a commenté Mohit Sorout, partenaire fondateur de Bitazu Capital.

L’avis intitulé “Customer Due Diligence pour les transactions en monnaies virtuelles (VC)” de la banque centrale du pays a finalement abordé la décision de la Cour suprême de l’année dernière qui a statué contre la circulaire de RBI d’avril 2018 dans laquelle elle a demandé aux banques et aux institutions de ne pas fournir leurs services aux entreprises traitant des cryptos.

« Il a été porté à notre attention par les médias que certaines banques/entités réglementées ont mis en garde leurs clients contre les transactions en devises virtuelles », en faisant référence à la circulaire « Interdiction de négocier des devises virtuelles (VC) » datant de trois ans, lire l’avis de RBI.

Le directeur général en chef, Shrimohan Yadav, a en outre déclaré dans l’avis que de telles références par les banques et les entités réglementées ne sont pas en ordre, car la circulaire a été annulée par la Cour suprême le 4 mars 2020, dans l’affaire de la requête écrite.

À ce titre, compte tenu de l’ordonnance de la Cour suprême, la circulaire n’est plus valide et ne peut donc être citée ou citée.

« Notre RBI a finalement envoyé cet avis aux banques 15 mois après le verdict de la Cour suprême. Jamais tard que jamais, et nous avons cela comme raison de célébrer! » a déclaré Sathvik Vishwanath, co-fondateur et PDG de l’échange crypto Unocoin.

Cependant, la banque centrale a demandé aux banques et autres entités de continuer à mettre en œuvre des processus de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux réglementations régissant les normes de connaissance de votre client (KYC), de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) , et les obligations des entités réglementées en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), en plus d’assurer le respect des dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des changes (FEMA) pour les envois de fonds à l’étranger.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.