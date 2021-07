La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande consulte le public sur une éventuelle CBDC

8 juillet 2021 10:24 UTC

Par Clark

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande peut examiner le potentiel d’une CBDC “à travailler avec des espèces en tant qu’argent adossé au gouvernement” et évaluer les problèmes liés à l’émergence d’actifs cryptographiques comme les pièces stables.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a déclaré qu’une monnaie numérique de banque centrale pourrait être une “solution” à la réduction continue de l’utilisation de l’argent liquide, ce qui ressemblera davantage à l’utilisation des crypto-monnaies.

La banque peut ouvrir des consultations publiques concernant une CBDC ainsi que l’émergence de nouveaux styles numériques d’argent liquide ainsi que des pièces stables.

Dans une annonce le 7 juillet, la banque a annoncé qu’elle présenterait un groupe de « documents sur les questions d’argent et d’espèces pour commentaires d’août à novembre », qui reposent sur les consultations « L’avenir des espèces » à partir de 2019.

La banque peut « introduire et demander des commentaires » sur des documents axés sur la cryptographie qui peuvent examiner le potentiel d’une CBDC « de travailler avec des espèces en tant qu’argent adossé au gouvernement », en conjonction avec des problèmes non spécifiés qui découlent des innovations dans les technologies de l’argent et des paiements, ensemble avec des crypto-monnaies comme Bitcoin et stablecoins.

La banque de réserve néo-zélandaise semble avoir l’esprit large envers la préparation d’une CBDC, mais elle souligne qu’une approche mesurée et prudente est nécessaire.

Le gouverneur adjoint Christian Hawkesby a déclaré en octobre 2020 que la banque n’avait “pas de plans imminents” pour déployer une CBDC, notant que “pour émettre des devises qui répondent aux exigences du grand public, nous avons tendance à adopter une toute nouvelle approche holistique. nous avons tendance à reconnaître qu’il y a beaucoup de travail à faire.

Dans la dernière annonce de CBDC connectée, Hawkesby note que :

« Le potentiel d’une monnaie numérique de la banque centrale pour aider à résoudre un certain nombre d’inconvénients liés à la réduction de l’utilisation de l’argent physique et des services sont quelques-uns des éléments que nous souhaitons explorer pour la Nouvelle-Zélande. »

“Une CBDC, tout comme la monnaie numérique, peut en quelque sorte être une partie de la réponse, mais nous voulons vérifier notre évaluation des problèmes et notre approche projetée avant de développer des propositions fermes”, a-t-il ajouté.

Le gouverneur adjoint a déclaré qu’en dépit de la baisse du montant de l’argent des mauvais traitements des Néo-Zélandais, il est toujours “largement apprécié car il garantit l’inclusion” et offre aux électeurs “l’autonomie et la sélection dans les moyens qu’ils paient et économisent”.

« Les clients particuliers et particuliers luttent contre la perte d’argent liquide et de services bancaires en personne malgré les efforts des banques pour les aider à s’adapter », a-t-il ajouté.

Cependant, Hawkesby a noté que les paiements numériques sont le choix populaire pour la plupart des récents Zélandais et que “le travail de la banque est de s’assurer que ces transitions fonctionnent pour tous les Néo-Zélandais”:

« Nous savons également que les moyens de paiement numériques sont le moyen de paiement populaire pour la majorité d’entre nous, et que l’avenir impliquera sans aucun doute moins d’argent liquide. »

