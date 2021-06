La Banque de réserve étend la couverture du cadre de résolution 2.0 à Rs 50 crore

La RBI du 5 mai avait permis aux prêteurs de procéder à une nouvelle restructuration des comptes de détail et des MPME.

Par Ankur Mishra

Les banques et les sociétés financières non bancaires (NBFC) peuvent restructurer des prêts jusqu’à Rs 50 crore dans le cadre de la résolution 2.0, car la Reserve Bank of India (RBI) a doublé vendredi la limite d’un seuil antérieur d’exposition de Rs 25 crore. Le 5 mai, RBI avait annoncé le cadre de résolution 2.0 pour la restructuration de la dette des individus stressés, des petites entreprises et des MPME ayant une exposition globale allant jusqu’à Rs 25 crore. Le plafond étant désormais doublé, les MPME ayant une classification « standard » au 31 mars 2021, peuvent approcher les prêteurs pour les aider à assouplir les paramètres de remboursement.

La RBI du 5 mai avait permis aux prêteurs de procéder à une nouvelle restructuration des comptes de détail et des MPME. Le processus de résolution sera invoqué dans 30 jours et le dernier jour d’invocation sera le 30 septembre 2021. Par la suite, le plan de résolution sera mis en œuvre dans les 90 jours ou au plus tard le 31 décembre 2021. La période de moratoire sur les prêts sera d’un maximum de deux ans, commençant peu après l’invocation.

La semaine dernière, l’Association des banques indiennes (IBA) avait déclaré que les banques du secteur public avaient formulé une approche modèle pour la restructuration des prêts dans le cadre de résolution 2.0. Le président d’IBA et directeur général de l’Union Bank of India, Rajkiran Rai G, a déclaré vendredi que l’amélioration des seuils d’exposition dans le cadre de résolution pour les MPME, les non-MPME, les petites entreprises et les particuliers était l’une des exigences du secteur. Il a également déclaré que la décision de RBI apporte un soulagement bien nécessaire, car avec le seuil amélioré, un nombre important d’emprunteurs seront éligibles dans le cadre.

Subodh Rai, directeur de la notation et directeur principal de Crisil Ratings, a déclaré : « L’assouplissement des critères d’éligibilité pour le cadre de résolution 2.0 est opportun car il augmente la couverture des entreprises en difficulté dans le cadre du programme. La Rai a ajouté que près des deux tiers des entreprises de taille moyenne notées Crisil dans le secteur des entreprises (comptes standard au 31 mars 2021) relèvent désormais de sa compétence, contre seulement la moitié selon le seuil précédent.

“Trois entreprises sur quatre éligibles à la restructuration ont des cotes de sous-catégorie d’investissement, ce qui indique leur capacité relativement plus faible à gérer les chocs de liquidité”, a ajouté Rai, ajoutant que le rééchelonnement des remboursements dans le cadre du programme contribuerait à atténuer ce problème.

