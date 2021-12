La Banque de réserve va faire flotter du papier sur les frais de paiement numérique

Dans cette optique, la banque centrale a proposé de lancer un produit de paiement basé sur UPI pour les utilisateurs de téléphones multifonctions, dont les détails seront annoncés sous peu.

Par Piyush Shukla

La Reserve Bank of India (RBI) a proposé de publier un document de travail sur tous les aspects des frais de paiement numérique, y compris ceux encourus lors de l’utilisation de cartes de crédit, de débit, d’instruments de paiement prépayés, d’interface de paiement unifiée (UPI), entre autres.

La banque centrale a également proposé de lancer un produit de paiement basé sur UPI pour les utilisateurs de téléphones multifonctions. Dans sa déclaration sur les politiques de développement et de réglementation publiée après la réunion du comité de politique monétaire tenue mercredi, la banque centrale a déclaré que les entités impliquées dans la fourniture de services de paiement numérique encourent des coûts qui sont généralement récupérés auprès des commerçants ou des clients ou sont supportés par un ou plusieurs des participants. .

Bien qu’il existe à la fois des avantages et des inconvénients pour les clients qui supportent ces frais, a déclaré le régulateur, ils devraient être raisonnables et ne devraient pas devenir un élément dissuasif dans l’adoption des paiements numériques.

Le document de discussion de la RBI cherche à recueillir des commentaires sur ces questions, y compris celles liées aux frais de commodité, à la surtaxe et aux mesures nécessaires pour rendre les transactions numériques abordables pour les utilisateurs et économiquement rémunératrices pour les fournisseurs.

La banque centrale publiera un document de discussion sur les frais de paiement numérique dans un délai d’un mois. « Les frais de paiement entre les différents systèmes de paiement varient, influençant ainsi l’utilisation. « Les petits paiements de billets sont préférés sur les systèmes à faibles frais, tandis que les paiements de billets élevés sont préférés sur les systèmes de paiement comme les cartes de crédit, même à des frais plus élevés.

L’harmonisation des frais de paiement à des taux inférieurs entre les systèmes pourrait augmenter davantage les volumes globaux de paiement numérique, ce qui serait bénéfique pour les utilisateurs ainsi que pour les fournisseurs de services », a déclaré Anil Gupta, vice-président et responsable de la notation du secteur financier à l’Icra.

En outre, selon les données d’octobre de la Telecom Regulatory Authority of India (Trai), l’Inde avait une base de consommateurs de téléphones portables d’environ 118 crore d’utilisateurs mobiles dont, selon Statista, environ 74 crore ont des téléphones intelligents, ce qui indique qu’il existe de nombreux téléphones fonctionnels. utilisateurs dans le pays.

« Bien que les téléphones fonctionnels aient NUUP (National Unified USSD Platform) comme option pour bénéficier des services de paiement de base en utilisant le code abrégé de *99#, la même chose n’a pas été prise en compte.

« Pour approfondir la pénétration financière, il est important d’intégrer les utilisateurs de téléphones multifonctions dans les paiements numériques traditionnels », a déclaré la RBI.

Dans cette optique, la banque centrale a proposé de lancer un produit de paiement basé sur UPI pour les utilisateurs de téléphones multifonctions, dont les détails seront annoncés sous peu.

