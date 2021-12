La Banque de Russie interdit les fonds communs de placement Bitcoin

La Banque de Russie, la principale autorité monétaire du pays, interdit aux fonds communs de placement d’allouer des capitaux et d’investir dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC).

« Les initiatives de la Banque de Russie n’augmenteront pas seulement le potentiel d’investissement des fonds communs de placement. Mais ils renforceront également la protection des droits des investisseurs.

Plus précisément, dans une déclaration officielle du 13 décembre, la Banque de Russie a publié un rapport intitulé : « Opportunités d’investissement des fonds communs de placement ». La déclaration indique :

« Dans le même temps, une interdiction est établie sur l’investissement des OPCVM, y compris ceux destinés exclusivement à des investisseurs qualifiés, dans des monnaies numériques et des instruments financiers, dont le coût dépend des taux des monnaies numériques. Auparavant, la Banque de Russie recommandait de ne pas investir dans de tels actifs.

En fait, indépendamment de l’élargissement de la variété des propriétés qui peuvent être obtenues pour le financement des fonds communs de placement. Le document interdit aux administrateurs des fonds communs de placement d’acheter des crypto-monnaies.

La Banque de Russie rejette la fourniture de services financiers liés aux crypto-monnaies

La Banque de Russie a adopté une position stricte sur les crypto-monnaies. Et il a interdit à certaines grandes banques d’offrir des services d’investissement en crypto-monnaie. Arguant que de tels services ne satisfont pas les intérêts des investisseurs et comportent de grands risques.

Pour rappel, en juillet 2021, la Banque de Russie avait recommandé aux gestionnaires d’actifs d’exclure les crypto-monnaies de l’exposition aux fonds communs de placement.

Fait curieux, selon un rapport de l’agence de presse locale RBC, il n’y a pas de fonds communs de placement russes avec une exposition à la cryptographie. Même s’il n’y a pas eu d’interdiction formelle jusqu’à présent.

Notamment Artem Deev, responsable du département Analyse de la société de bourse AMarkets. Il a déclaré que jusqu’à présent, la Russie n’avait qu’un seul fonds négocié en bourse (ETF).

Qu’est-ce qu’un fonds commun de placement?

Pour mieux comprendre, il s’agit d’un instrument d’investissement dans lequel de nombreux investisseurs particuliers mettent en commun leurs fonds pour investir dans des actifs tels que des actions, des obligations ou autres.

Soit dit en passant, il est spécialement conçu pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers à moyen et long terme. Sans grand effort et avec un meilleur retour sur investissement, ce qui vous permet d’en avoir beaucoup plus pour votre argent.

La Russie et les crypto-monnaies

Particulièrement en 2020, le Le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a signé la loi fédérale sur les crypto-monnaies (DFA). En vertu de laquelle il est possible d’effectuer des transactions avec des crypto-monnaies à partir de 2021. Mais l’utilisation de crypto-monnaies comme le Bitcoin comme moyen de paiement est interdite.

En novembre 2021, le bureau du procureur général russe a présenté au Parlement un projet d’amendement visant à reconnaître les crypto-monnaies dans le cadre du code pénal. De cette façon, avoir compétence pour confisquer les crypto-monnaies obtenues à partir d’activités illégales.

Cependant, le cadre réglementaire des crypto-monnaies en Russie reste sous-développé.

En guise de clôture, les fonds communs de placement en Russie ne seront pas en mesure de fournir une exposition aux crypto-monnaies. A tout type d’investisseur, qu’il soit qualifié ou non.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Oscar Wilde : « Vivre est la chose la plus étrange au monde. Car la plupart des hommes ne font qu’exister.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport