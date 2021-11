La Banque de Russie partage les exigences auxquelles doit répondre le rouble numérique | Invezz

Elvira Nabiullina, gouverneure de la Banque de Russie, a révélé que la banque centrale n’adopterait une version numérique du rouble que si elle remplissait plusieurs conditions dans le cadre des tests pilotes.

Nabiullina s’est exprimée à ce sujet devant la commission des marchés financiers de la Douma d’État le 15 novembre. Dans son discours, Nabiullina a déclaré que la Banque de Russie testerait le rouble numérique pendant plus d’un an.

Selon Nabiullina, le rouble numérique serait la troisième forme d’argent de la Russie. En tant que telle, la banque centrale a l’intention de commencer l’émission à grande échelle du rouble numérique uniquement s’il est facilement converti en versions en espèces et sans numéraire. De plus, il doit maintenir une relation un à un avec le rouble et servir de monnaie à part entière sans remise.

Le banquier central a ajouté que le rouble numérique ne devrait pas affecter l’inflation en Russie. En outre, il a noté que la monnaie ne devrait pas augmenter l’inflation locale ni l’affecter de quelque manière que ce soit. L’inflation en Russie aurait monté en flèche depuis le début de la pandémie de COVID-19 pour atteindre un sommet en six ans. Par exemple, il a augmenté de 8,1 % en octobre. La Banque de Russie vise à réduire le taux d’inflation à 5% ou 6% à partir de 2023.

Lancement d’un prototype de rouble numérique début 2022

Cette nouvelle intervient après que la Banque de Russie a créé le premier groupe pilote pour tester le rouble numérique en juin de cette année. À l’époque, la banque centrale avait annoncé qu’elle terminerait le développement du prototype en décembre et commencerait à le tester en janvier de l’année prochaine. Le programme pilote se déroulera en plusieurs phases au cours de l’année. Le groupe est composé de 12 banques, dont Ak Bars Bank, ALFA-BANK JSC, DOM.RF Bank et VTB Bank.

Offrant des mises à jour sur la question de savoir si la Banque de Russie commencera réellement à tester le rouble numérique en 2022, a déclaré Nabiullina,

Nous espérons avoir un prototype au début de l’année prochaine, puis le tester pendant au moins un an, peut-être encore plus devra-t-il être testé, pour voir comment cela fonctionne et où cela fonctionne.

Nabiullina a pris la parole devant le comité de la Douma d’État sur les marchés financiers après que les législateurs russes ont publié des documents décrivant les principaux aspects de la politique monétaire du pays pour 2022, ainsi que la période entre 2023 et 2024.

L’un des documents a noté que la Russie envisage d’adopter le rouble numérique lentement et progressivement en augmentant le champ d’utilisation. Alors que la Banque de Russie craint que l’émission d’un rouble numérique n’augmente les coûts de financement des banques et ne compromette efficacement le mécanisme de transmission du système monétaire, elle pense qu’une adoption généralisée résoudrait ces problèmes.

