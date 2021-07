Juridique & Réglementaire

La Banque de Thaïlande met en garde contre l’utilisation d’actifs numériques comme moyen de paiement de biens et de services

La banque centrale de Thaïlande est actuellement occupée à développer une CBDC et se concentre sur l’élaboration de directives politiques pour réglementer les pièces stables pour des canaux de paiement numériques plus fiables.

La banque centrale de Thaïlande met désormais en garde contre l’utilisation d’actifs cryptographiques comme moyen de paiement de biens et de services en raison des risques de volatilité, de cybervol et de blanchiment d’argent.

La Banque de Thaïlande (BoT) a déclaré avoir clairement indiqué que les actifs numériques n’avaient pas cours légal, a-t-elle déclaré jeudi dans un communiqué.

Il a en outre noté que récemment certaines entreprises avaient sollicité des paiements en actifs numériques pour des biens et des services, ajoutant que le BOT surveillait en permanence ces développements.

“Le BOT ne prend pas en charge l’utilisation des actifs numériques comme moyen de paiement pour des biens et des services, un point de vue qui est conforme à de nombreuses organisations et régulateurs internationaux.”

Cependant, si l’utilisation d’actifs numériques pour les paiements se généralise, la BoT a déclaré qu’elle se coordonnerait avec la Securities and Exchange Commission (SEC) et d’autres agences connexes pour prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elles ne présentent pas de risques importants pour le général public ou le système économique et financier.

Il indique ensuite que la Banque de Thaïlande reconnaît l’importance de l’innovation et des applications financières pour améliorer l’efficacité des systèmes de paiement afin de soutenir les activités économiques.

Pendant ce temps, il développe une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) et s’est concentré sur la formation de directives politiques pour réglementer les pièces de monnaie fiduciaires ou d’autres formes de pièces stables pour des canaux de paiement numériques plus fiables.

Le BoT a également déclaré qu’il était ouvert aux commentaires des parties prenantes concernées et du grand public sur la question.

La semaine dernière, le chien de garde financier de la Thaïlande a également déposé une plainte pénale contre l’échange cryptographique Binance pour avoir exploité une entreprise d’actifs numériques sans licence, ce qui, selon lui, est le début d’une procédure pénale.

Dans le pays, seules les entreprises agréées sont autorisées à fournir des services liés au commerce d’actifs numériques, a déclaré la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande dans un communiqué ajoutant que l’infraction est passible d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 à 500 000. baht (6 200-15 500 $).

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.