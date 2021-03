La Banque de Thaïlande prévoit de réglementer les pièces stables adossées à des actifs cette année

La Banque de Thaïlande, ou BoT, améliore son jeu sur le front du stablecoin. Cette semaine, l’institution avait averti les citoyens que Thai Baht Digital (THT), un stablecoin lié au baht émis par la société sud-coréenne Terra, n’avait aucune assurance ou protection juridique et violait la loi sur la monnaie du pays.

Selon un rapport publié le 19 mars, la gouverneure adjointe de la banque centrale Siritida Panomwon Na Ayudhya a déclaré lors d’un briefing que la BoT prend en considération les opinions des régulateurs du marché et des participants avant d’introduire ses mesures.

Les plans sont de réglementer les pièces stables adossées à des actifs et des devises étrangères et les pièces stables algorithmiques, mais pas les crypto-monnaies décentralisées telles que Bitcoin (BTC) ou Ether (ETH). Pour ces derniers, la BoT précise que les investisseurs peuvent peser leurs propres risques, selon Siritida.

La réglementation des pièces stables soutenues par des bahts suivrait une politique à peu près conforme aux mesures prises à Singapour, au Japon et au Royaume-Uni. Celles-ci comprendraient l’obligation de recevoir l’approbation officielle de la BdT et leur éventuelle classification en tant que monnaie électronique. La classification les soumettrait à la surveillance de la banque centrale en ce qui concerne les risques de blanchiment d’argent et de règlement.

Siritida a souligné que la BoT comprend les avantages de la fintech et de l’innovation et continuera à surveiller les technologies émergentes, tout en mettant en œuvre des politiques qui soutiennent l’économie nationale et préservent la stabilité du système financier.

La BoT collabore entre-temps avec l’Autorité monétaire de Hong Kong, la Banque centrale des Émirats arabes unis et l’Institut de la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine sur un prototype de monnaie numérique de banque centrale utilisant la technologie du grand livre distribué. Surnommé le Multiple Central Bank Digital Currency Bridge, ou m-CBDC, le projet vise à atténuer les problèmes liés à la réalisation de transferts transfrontaliers.