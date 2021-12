Juridique & Réglementaire

La Banque de Thaïlande publiera un document de consultation sur la cryptographie pour « trouver le bon équilibre »

Cela survient au milieu d’un appétit croissant pour la crypto au milieu des taux d’intérêt bas, un creux record de 0,5% et des prix en hausse, l’inflation en Thaïlande augmentant en novembre au rythme le plus rapide depuis avril.

La Thaïlande prévoit maintenant de dévoiler des règles détaillées pour les actifs cryptographiques afin de minimiser les risques pour le système financier et de protéger les investisseurs.

La banque centrale publiera un document de consultation sur le « paysage financier » en janvier, a déclaré le gouverneur Sethaput Suthiwartnarueput dans une interview cette semaine.

La banque faîtière travaille avec le ministère des Finances et la Securities and Exchange Commission du pays pour « quelles sont les lignes rouges que nous ne voulons pas voir ».

Par exemple, « les crypto-monnaies ne peuvent pas devenir un moyen de paiement », a déclaré Sethaput.

À travers ce document, la Banque de Thaïlande recherchera un consensus sur la finance verte et les lignes rouges pour ceux qui opèrent dans l’industrie de la cryptographie tout en promouvant l’innovation, l’inclusion financière et en atténuant les risques systémiques, a-t-il déclaré.

« Nous voulons nous assurer de trouver le bon équilibre entre permettre l’innovation financière et gérer les risques », a déclaré Sethaput. Les nouvelles règles fourniront des garanties adéquates car « les risques sont actuellement sous-estimés », a-t-il ajouté.

Les régulateurs du monde entier ont travaillé sur la réglementation des actifs cryptographiques au milieu d’un appétit croissant pour eux dans l’environnement actuel de taux d’intérêt bas.

Selon les données de la SEC, le chiffre d’affaires de sept échanges cryptographiques sous licence locale a augmenté de plus de 12 fois par rapport à l’année dernière pour atteindre 6,62 milliards de dollars en novembre. Le potentiel croissant de la cryptographie a attiré des banques telles que Siam Commercial Bank et Kasikornbank Pcl pour investir.

La semaine dernière, la BoT a mis en garde les banques commerciales contre « l’implication directe » dans le trading de crypto en raison de leur forte volatilité et des risques potentiels pour les systèmes de paiement et financiers.

La banque centrale prévoit également la version numérique de sa monnaie fiduciaire. Alors qu’une CBDC de détail devrait être testée l’année prochaine pour parvenir à une plus grande inclusion financière dans le pays, son expérience avec une CBDC de gros a déjà contribué à accroître l’efficacité et à réduire les coûts de transaction transfrontalière, a déclaré Sethaput.

Outre la cryptographie, le gouverneur a également commenté la politique monétaire, affirmant que leur objectif était de favoriser la croissance économique dans un contexte d’inflation modérée.

L’inflation s’est accélérée à 2,71% en novembre, la plus rapide depuis avril. Bien que l’inflation puisse encore augmenter dans les mois à venir, a déclaré Sethaput, elle pourrait « ne pas être durable ou permanente ».

Le gouvernement thaïlandais a réduit son taux d’intérêt directeur à un niveau record de 0,5% et a introduit deux programmes d’emprunt d’une valeur de 1 500 milliards de bahts (près de 45 milliards de dollars) en 2020 et 2021 en réponse à la pandémie.

« La majeure partie de notre trajectoire de taux sera dictée par des considérations nationales », a-t-il déclaré, ajoutant: « Elle sera moins dictée par ce qui se passe en termes de réponses de la Fed et d’une diminution plus tôt que prévu. »

Selon lui, la Thaïlande n’est pas vulnérable au tapering accéléré de la Fed. La BoT voit une augmentation de 0,7% de son estimation de croissance pour cette année, tandis que pour 2022, la projection est d’une expansion de 3,9%, mais elle est incertaine. La banque examinera les prévisions lors de la réunion des taux du 22 décembre.

