La Banque d’Espagne critique le Bitcoin comme monnaie légale

La Banque centrale d’Espagne a été très critique à l’égard de l’initiative d’El Salvador de déclarer Cours légal du Bitcoin.

La Banque d’Espagne sur le risque Bitcoin au Salvador

Dans un rapport officiel publié il y a quelques jours, intitulé « Le rôle des crypto-monnaies comme monnaie légale : l’exemple du Salvador », Sergio Gorjon, analyse le cas du pays d’Amérique centrale qui n’a plus sa propre monnaie nationale, et utilise le dollar américain et le Bitcoin comme monnaie légale.

Gorjón est le directeur de la division des innovations financières de la Banco de España. Il dirige une équipe chargée de surveiller et d’analyser la nature et les implications potentielles des fournisseurs de services financiers émergents. En particulier en ce qui concerne les défis réglementaires découlant de la transformation numérique du secteur.

Dans le rapport, il écrit qu’il y a craignent que l’initiative d’El Salvador ne présente des risques importants à l’économie au sens large. Gorjon estime que cela pourrait porter atteinte à la fois au système monétaire salvadorien et à l’intégrité de son secteur financier. Cela pourrait également réduire la capacité de l’État à lever des fonds.

Banque d’Espagne

Le Salvador n’a pas son propre système monétaire basé sur une monnaie nationale, mais utilise des monnaies émises et gérées par d’autres.

Selon Gorjón, le scénario final serait encore une grande inconnue qui dépendrait de la capacité du pays à surmonter les difficultés mises en évidence lors du lancement de l’initiative.

Selon le Président du Salvador, ces difficultés non seulement n’ont pas été significatives du tout, mais l’initiative rencontre déjà un énorme succès.

Le Salvador prend un risque avec Bitcoin comme monnaie légale

Certes, ce n’est pas le pays le plus technologiquement avancé au monde, donc les déficiences structurelles à cet égard sont évidentes. Même avant Bitcoin a été déclaré monnaie légale, les citoyens étaient déjà habitués à utiliser des moyens électroniques pour effectuer des paiements en dollars. Il ne sera donc pas du tout impossible d’imaginer qu’ils pourraient arriver à utiliser BTC sans problème particulier.

Le portefeuille numérique créé par les pouvoirs publics, Chivo, et distribué gratuitement à la population, connaît un énorme succès.

Gorjón soulève une question importante cela ne doit pas être sous-estimé : le pays prend un risque lors de l’achat et du stockage de BTC. Certainement à cause de sa célèbre volatilité, et surtout si des pertes devaient être réintégrées.

L’hypothèse est que de telles pertes pourraient être remboursé avec des augmentations d’impôts, et fait pour les payer par les citoyens. Il faut donc se demander si cela vaut la peine de prendre de tels risques pour un pays qui n’est certainement pas riche.

Un autre point critique est la contrôle public du financement du terrorisme ou le blanchiment d’argent. Selon Gorjon, la réglementation proposée par la Banque centrale est exhaustive. Cependant, leur efficacité dépend de la capacité réelle de la banque elle-même à contrôler les actions concrètes menées par les agences gouvernementales.

Le problème principal reste la révision à la baisse de la note de crédit souverain du Salvador par les principales agences de notation mondiales. En raison du manque de consensus avec lequel le projet a été réalisé, il aurait pu un impact immédiat sur la capacité du pays à obtenir des financements.

Cependant, il pourrait peut-être être compensé un peu si la valeur de la BTC appartenant à l’État augmente…