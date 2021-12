La Banque d’Espagne détecte un excédent de 135 millions dans l’évaluation de certains biens du Popular

28/12/2021 à 18h25 CET

Les experts de la Banque d’Espagne ont envoyé un nouveau rapport au juge du Tribunal national José Luis Calama dans lequel ils signalent une plus de 135 millions d’euros dans l’évaluation que le Populaire fait une partie de ses biens immobiliers dans les comptes de décembre 2016.

Comme des sources juridiques l’ont expliqué à Europa Press, les experts analysent un échantillon d’une centaine de propriétés, concluant que ce n’est que dans douze d’entre eux que l’expertise réalisée par Banco Popular était correcte, tandis que dans les 88 % restants, il y avait « une multitude d’erreurs, de défauts et de déficiences, à la fois quantitatives et qualitatives ».

Les experts considèrent que les appréciations reflétées dans ces 88 cas ne sont pas recevables pour diverses raisons, telles que Elles n’ont pas été réalisées par des sociétés d’expertise agréées, qui ne respectent pas les paramètres de la réglementation ECO ou que certaines propriétés sont enregistrées comme détenues à 100 % par Popular lorsque la banque possédait un pourcentage inférieur.

Dans l’ensemble, le populaire a évalué cette centaine de propriétés à plus de 364 millions d’euros, alors que les experts estiment qu’elles auraient dû être valorisées à 135 millions d’euros de moins.

En outre, ils attirent l’attention sur le fait que dans 26 de ces 88 cas, il n’y a même pas d’évaluation alternativePar conséquent, en ce qui concerne ces immeubles, il n’a pas été possible de calculer l’écart dans l’évaluation comptable.

Ainsi, ils identifient ces 135 millions d’euros supplémentaires par la différence entre les 221.237.600 euros dans lesquels la banque a chiffré les 62 propriétés qui ont cette deuxième évaluation et la valeur nette comptable alternative, qui atteint 86.050.726 euros.

Lot de rapports

Ce rapport est l’un des nombreux que le chef de la Cour centrale d’instruction numéro 4 a commandé pour faire la lumière sur une affaire dans laquelle il enquête sur deux phases du processus de résolution populaire : irrégularités comptables alléguées en 2016, avec l’augmentation de capital, et une autre qui concerne la fuites dans la presse un an plus tard et cela aurait provoqué sa résolution à la mi-2017.

À la mi-décembre, le juge Calama a déjà reçu un autre rapport préparé par des experts de la Banque d’Espagne qui révèle que L’institution financière aurait dû classer comme « douteuses », et non comme normales, les opérations avec les sociétés luxembourgeoises de Thesan Capital, et cela a conduit à un déficit de provisions que les experts ont estimé à environ 521 millions d’euros.

Avec cela, de leur point de vue, Popular a causé « un préjudice aux actionnaires », alors qu’ils ont indiqué que le comportement de la banque aurait pu l’amener « à engager des dépenses inutiles ou à renoncer à des avantages en faveur de tiers ».