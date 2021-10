La Banque d’Espagne ouvre un registre pour les fournisseurs de services cryptographiques

Après des mois d’attente, la Banque d’Espagne a finalement publié des instructions sur la façon de s’inscrire pour offrir des services liés à la cryptographie dans le pays.

Les établissements sont invités à postuler via un registre électronique, après quoi la banque centrale prendra jusqu’à trois mois pour examiner la demande. Le processus a été annoncé pour la première fois par la banque centrale d’Espagne en juin, avec la promesse que des instructions sur la façon de procéder seraient publiées. en temps voulu. Ces instructions sont maintenant enfin arrivées. Une grande partie de l’incertitude concernait la question de savoir si les institutions financières traditionnelles existantes, telles que les banques, devraient s’enregistrer puisqu’elles sont déjà des entités réglementées. La Banque d’Espagne a maintenant clairement indiqué qu’elles le faisaient : s’inscrire dans ce registre s’applique à toutes les personnes physiques ou morales qui sont dans l’un des cas ci-dessus et fournissent des services de change de monnaie virtuelle pour la monnaie fiduciaire et la garde de porte-monnaie électroniques, qu’elles soient également enregistrées dans d’autres registres administratifs de la Banque de Espagne ou dans d’autres autorités compétentes.

