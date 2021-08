La banque centrale d’Estonie a découvert ce qu’elle décrit comme un « potentiel illimité » dans ses essais sur l’euro numérique basés sur la blockchain après avoir découvert que la technologie de la blockchain peut « en théorie » prendre en charge une échelle presque illimitée du débit des transactions. Eesti Pank a annoncé avoir découvert qu’une “nouvelle solution basée sur la blockchain pourrait en théorie prendre en charge un nombre presque illimité de paiements traités simultanément” après une expérience menée en collaboration avec plusieurs autres banques centrales locales au sein de la zone euro.

Les participants ont envoyé des paiements au-delà des frontières.

Travaillant en partenariat avec des homologues en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Lettonie et en Irlande, l’expérience de la banque centrale a été alimentée par la même technologie blockchain que son programme de société numérique e-Estonia, qui utilise la technologie pour numériser les transactions entre l’État et ses citoyens de plus en plus. Dans le cadre de l’expérience, les participants ont envoyé des paiements à travers les frontières entre les pays tests, en utilisant leurs identités numériques afin de faciliter les transactions. L’étude a également révélé que des volumes de transactions de près de 300 000 transactions par seconde étaient possibles, avec des paiements réglés en aussi peu que 2 secondes.

La Banque d’Estonie n’a pas mentionné la blockchain qu’elle a utilisée pour les essais sur l’euro numérique.

Dans son résumé publié, la Banque d’Estonie n’a pas mentionné la blockchain qu’elle a utilisée pour les essais sur l’euro numérique. Cependant, la banque centrale a noté que «le système CBDC évalué combinait une plate-forme existante basée sur la blockchain avec une nouvelle architecture pour l’argent et les paiements, instanciant la valeur des factures numériques, qui sont des représentations tokenisées à valeur fixe des billets de banque qui représentent le passif de la banque centrale. . ” « Cette technologie ne fixe aucune limite essentielle à la taille de la masse monétaire. Le système est capable de gérer l’ensemble de l’offre d’euros en circulation et plus encore », a noté un porte-parole d’Esti Pank.