La Banque d’Indonésie rejoint d’autres banques centrales dans la course au lancement d’une CBDC

La Banque d’Indonésie (BI) prévoit de lancer une roupie numérique alors que les banques centrales du monde entier continuent de se concurrencer pour émettre des CBDC. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 25 mai, notant que l’autorité évalue déjà les plates-formes sur lesquelles la roupie numérique peut être exécutée. La décision de la Banque d’Indonésie d’émettre une CBDC viserait à moderniser le système financier indonésien tout en protégeant l’économie du pays contre les crypto-monnaies.

Selon le rapport, BI espère qu’une roupie numérique aidera également à accélérer les transactions nationales et internationales, en particulier après que le volume des transactions numériques du pays a augmenté pendant la pandémie COVID-19. Les données de BI ont révélé que la fréquence des transactions bancaires numériques augmentait de 60,3 % par an. La banque a également révélé que le montant total des fonds négociés via les plateformes numériques avait augmenté de 46% pour atteindre 3 114,10 roupies (1 537,56 livres).

Selon le gouverneur de la BI, Perry Warjiyo, la banque centrale évalue la capacité de la roupie numérique à l’aider à atteindre ses objectifs en matière de politique monétaire et de système de paiement. Il a ajouté que la banque effectuait des tests pour vérifier si l’infrastructure financière de l’Indonésie était prête à intégrer la roupie numérique. Étant donné que la roupie est la seule monnaie ayant cours légal dans le pays, Warjiyo a déclaré que BI réglementerait la version numérique de la monnaie de la même manière qu’elle réglementerait les billets de banque et les transactions par carte.

La CBDC indonésienne fera face à une concurrence féroce

Bien que l’Indonésie ait interdit l’utilisation de crypto-monnaies dans les paiements en 2017, le pays permet à ses citoyens d’échanger librement des crypto-monnaies contre des crypto-monnaies. Cependant, cette restriction n’a pas empêché les citoyens de se rapprocher du secteur naissant.

Adrian Pollard, co-fondateur de la société de logiciels d’échange de crypto-monnaie en marque blanche BitHolla, a partagé son point de vue avec Invezz:

L’Indonésie a récemment adopté les crypto-monnaies comme un fou. Ce qui est intéressant dans les habitudes des utilisateurs, c’est l’adoption d’actifs de domaine inférieur tels que Dogecoin ou XRP. Presque tout ce qui semble bon marché, les gens semblent adopter. Si la banque centrale indonésienne tente de lancer sa propre CBDC, je pense qu’elle aura du mal à rivaliser avec ces actifs cryptographiques natifs qui ont clairement attiré l’attention des habitants.

Pollard a ajouté que l’Indonésie est l’un des principaux utilisateurs d’Internet et des appareils mobiles. En tant que tel, cela présenterait un autre défi pour la CBDC, car elle devrait fonctionner sur une plate-forme conviviale et les banques locales ne sont pas vraiment douées pour développer des interfaces utilisateur.