Négociation et investissement

La banque d’investissement Cowen déposera Crypto pour les institutions et signe un partenariat avec PolySign

La célèbre banque d’investissement Cowen Inc est sur le point de faire son incursion sur le marché de la crypto-monnaie.

La société offrirait aux fonds spéculatifs et à d’autres gestionnaires d’actifs un service de garde cryptographique via un partenariat avec la société de technologie financière PolySign Inc, par annonce officielle.

Cowen dirige la ronde de financement de PolySign

Cowen a déclaré que sa division d’investissement en actifs numériques fournirait des services de garde crypto aux clients institutionnels, les aidant à sécuriser, accéder et exploiter de manière transparente Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans leurs portefeuilles.

Dans le cadre de ce partenariat, la banque a investi 25 millions de dollars dans PolySign, qui fait partie du financement de 53 millions de dollars levé récemment pour l’entreprise. Les autres investisseurs incluent Blockchain.com, Race Capital, Sandia Holdings et PilotRock Investments.

Les solutions de conservation des actifs numériques seront fournies par Standard Custody & Trust Company, une filiale de PolySign. Standard a récemment reçu une charte de société de fiducie du Département des services financiers de l’État de New York.

Le PDG de Cowen, Jeffrey Solomon, a noté que la demande accrue d’actifs cryptographiques avait intensifié l’importance du service de conservation, d’autant plus qu’il n’y avait pas de réglementation claire pour les gestionnaires d’actifs. Salomon a ajouté,

«La demande est clairement là. Nous allons être en mesure d’aider beaucoup de nos clients institutionnels à surmonter la bosse et à commencer à négocier des actifs numériques dans un avenir pas trop lointain. »

Fondée en 1918 et basée à New York, Cowen détient près de 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Il s’agit d’une société de services financiers diversifiés qui propose des services de banque d’investissement, des services de recherche sur les actions et le crédit.

Cowen propose également des services de vente et de négociation, de prime brokerage, de compensation globale, de gestion des commissions et de produits d’investissement alternatifs gérés activement.

La flambée des prix de la crypto incite les entreprises d’investissement à examiner de plus près la crypto

La récente flambée des prix de la cryptographie semble inciter les hedge funds et les gestionnaires de placements à entrer sur le marché. En raison de la forte demande de crypto, les banques de Wall Street veulent aider leurs clients à accéder aux actifs numériques.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont des exemples de premier plan de banques d’investissement ayant annoncé des plans pour aider leurs clients à s’exposer aux marchés de la cryptographie.

Cependant, les offres de Goldman et Morgan diffèrent de celles de Cowen car elles n’offrent qu’un accès indirect à la cryptographie via le trading à terme et les fonds communs de placement respectivement. D’autre part, Cowen prévoit de fournir la garde des actifs sous-jacents, ce qu’aucune grande entreprise de Wall Street n’a essayée auparavant.

L’échange de crypto-monnaie Gemini a également été gagnant dans le secteur de la conservation des crypto-monnaies. Au 11 mai, la bourse avait déclaré environ 30 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Gemini fonctionne avec BlockFi, CoinList et WealthSimple.

