La banque d’investissement de l’UE met en garde contre un écart d’investissement de 10 milliards d’euros dans la blockchain et l’IA

Commerce et investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI) met en garde contre un écart d’investissement de 10 milliards d’euros dans la blockchain et l’IA

La Banque européenne d’investissement (BEI) affirme que l’Europe connaîtra un manque à gagner de 10 milliards d’euros dans les prochains mois dans les investissements dans la blockchain et l’intelligence artificielle.

L’UE prend du retard sur la Chine et les États-Unis

Un rapport publié par la banque de l’UE intitulé « Intelligence artificielle, blockchain et l’avenir de l’Europe » indique que les États-Unis et la Chine représentent 80 % des 25 milliards d’euros d’investissements annuels dans les technologies de l’IA et de la blockchain.

L’UE, quant à elle, accuse un retard de plusieurs milliards de dollars puisqu’elle ne représente que 7 % des investissements, qui totalisent 1,7 milliard d’euros.

Le rapport comprend les raisons du déficit d’investissement de l’UE dans les secteurs de la blockchain et de l’IA. L’un d’eux est l’enthousiasme limité à investir en raison des besoins d’investissement initiaux élevés, le manque de connaissances et de spécialisation des fonds de capital-risque de l’UE et la difficulté des PME à se connecter avec les investisseurs.

Une autre raison de cet écart est le rôle limité des grands investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension, les assureurs et les fonds de dotation dans le financement des startups à un stade avancé impliquées dans l’IA et la blockchain.

La banque a déclaré que les pays européens sous-investissaient dans les deux secteurs, ce qui signifiait que l’UE n’avait pas réussi à traduire les connaissances scientifiques en modèles commerciaux pouvant être appliqués. Le rapport indiquait,

« Les entreprises et les gouvernements européens sous-investissent considérablement dans l’IA et la blockchain par rapport à d’autres régions leaders, et il est devenu clair que l’Union européenne a du mal à traduire son excellence scientifique en applications commerciales et en réussite économique. »

La banque a en outre déclaré qu’elle s’attendait à ce que les investissements dans les deux technologies contribuent à la reprise mondiale du COVID-19 dans tous les secteurs, des soins de santé aux services financiers. Il a ajouté que les marchés privés seraient tenus de fournir des fonds supplémentaires si l’UE entendait suivre le rythme de ses concurrents mondiaux.

L’Europe continue d’expérimenter avec la blockchain et l’IA

Malgré le déficit d’investissement décrit par la BEI, les institutions financières en Europe expérimentent la technologie blockchain et l’IA.

Par exemple, la Banque de France a utilisé la blockchain pour effectuer des tests pilotes pour une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). La Banque centrale française a récemment révélé l’émission d’une obligation de 100 millions d’euros sur la blockchain Ethereum dans le cadre d’un essai de CBDC.

Plusieurs autres pays de l’UE ont fait part de leur intention d’explorer le développement des CBDC dans les années à venir.

En termes de technologie d’IA, l’Europe fait des plans. En avril, la Commission européenne a annoncé qu’elle transformerait l’Europe en une plaque tournante mondiale pour l’IA digne de confiance – avec le tout premier cadre juridique sur l’IA et un nouveau plan coordonné avec les États membres.

Pendant ce temps, l’UE compte plusieurs PME d’IA et de blockchain. Actuellement, Paris et Berlin possèdent les plus grands hubs de ces PME en Europe, suivis de près par Amsterdam, Barcelone et Madrid.

Cependant, le plus grand nombre d’entreprises dans ces secteurs se trouvent en Allemagne et en Autriche.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.