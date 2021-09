La banque d’investissement de Seattle Cascadia Capital lorgne Pittsburgh pour cibler l’acquisition de SPAC

La vue de Pittsburgh depuis le mont Washington. (Photo . / Taylor Soper)

La scène technologique de Pittsburgh reçoit un peu plus d’amour de Seattle.

Cascadia Capital, une société de banque d’investissement basée à Seattle et fondée il y a plus de deux décennies, envisage Pittsburgh pour sa nouvelle société d’acquisition spécialisée, selon un rapport du Pittsburgh Business Journal.

Post-scriptum de Pittsburgh : surprises, reproches, personnages mémorables et expériences épiques du mois de . dans la ville d’acier

La société aide traditionnellement à faciliter les transactions, mais le mois dernier, elle a demandé à lever 150 millions de dollars pour sa propre SPAC appelée Cascadia Acquisition Corp. blockchain, et plus encore.

Michael Butler, président-directeur général de Cascadia, a passé plus de temps à Pittsburgh au cours des dernières années et est convaincu que la ville est sur le point de connaître un boom technologique.

“Pittsburgh est Seattle il y a environ 10 à 15 ans”, a-t-il déclaré mardi à ..

Butler a souligné le développement technologique de «classe mondiale» dans les domaines de la robotique, de l’automatisation, de l’IA et de la technologie médicale, ainsi que des recherches menées par des institutions telles que Carnegie Mellon et l’Université de Pittsburgh.

« Grand talent d’ingénieur, grande ville et qualité de vie », a-t-il déclaré.

. a rendu compte de certaines de ces mêmes tendances lorsque nous avons passé un mois à Steel City il y a quatre ans, dans le cadre de notre projet . HQ2.

Voici mon point de vue de 2017 sur la comparaison des communautés technologiques de Pittsburgh et de Seattle :

Les deux endroits ont des personnes folles et intelligentes qui travaillent sur des technologies innovantes et ouvertes à la collaboration. Il y a une énergie positive impressionnante dans les deux villes. L’écosystème technologique de Seattle est juste plus robuste. Il existe des locataires clés dans Microsoft et Amazon, ainsi que d’énormes sociétés de second rang comme Tableau, Zillow, Redfin, Zulily, Expedia, T-Mobile et d’autres. Pittsburgh a besoin de plus comme ça. Cela aidera à attirer plus d’investisseurs et de talents technologiques, ce qui finira par développer l’écosystème. Il y a aussi juste plus de technologie à Seattle en général. Par exemple, Pittsburgh compte encore une tonne de restaurants uniquement en espèces, alors qu’à Seattle, il semble que tous les magasins locaux aient désormais Square. On a l’impression que Seattle n’a que quelques pas d’avance dans l’avenir. Mais les innombrables voitures autonomes qui circulent autour de Pittsburgh sont un signe que les choses pourraient changer dans la Steel City.

L’influence de Pittsburgh en tant que plaque tournante technologique s’est accrue depuis lors.

La startup la plus connue de la ville, Duolingo, est devenue publique en juillet, ce qui devrait donner encore plus d’élan à la scène des startups locales. Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft ont également des bureaux d’entreprise importants et recrutent. Uber avait une partie de son unité de conduite autonome basée dans la ville ; il a annoncé à la fin de l’année dernière son intention de vendre cette branche à Aurora, une autre entreprise technologique de Pittsburgh en pleine croissance.

Les universités locales continuent également à se concentrer sur l’innovation. La CMU construit le premier laboratoire cloud universitaire au monde, tandis que l’Université de Pittsburgh a lancé un laboratoire de désinformation en juin.

D’autres investisseurs envisagent également Pittsburgh comme un possible prochain grand pôle technologique.

En plus de son SPAC, Cascadia examine la ville pour d’autres transactions potentielles. Butler a déclaré que Pittsburgh manquait de responsables de la gestion, des ventes et du marketing, mais comme Seattle, “elle est capable d’attirer des talents en raison de l’habitabilité de la ville”.

« C’est le même film, dit-il.