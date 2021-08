La banque d’investissement de Seattle qui aide à acheter et vendre des entreprises forme une nouvelle SPAC pour cibler «l’industrie 4.0»

Jamie Boyd, à gauche, et Michael Butler sont à l’origine d’un nouveau SPAC appelé Cascadia Acquisition Corp.

Au cours des 22 dernières années, Cascadia Capital a aidé des dizaines d’entreprises de la santé, de la vente au détail, de la technologie et autres à trouver des acheteurs.

Aujourd’hui, la banque d’investissement basée à Seattle est à l’affût de son propre achat. Cascadia Capital – dirigé par Michael Butler et Jamie Boyd – a déposé jeudi une demande de levée de 150 millions de dollars pour une nouvelle société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, sous le nom de Cascadia Acquisition Corp.

Le but? Achetez une entreprise technologique émergente dans ce que les professionnels de longue date de la banque d’investissement appellent « l’industrie 4.0 ».

« Aujourd’hui, l’industrie 4.0 est considérée comme la quatrième révolution industrielle, utilisant les éléments constitutifs de l’informatique et des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage en profondeur, la vision par ordinateur, l’Internet des objets (« IoT »), le séquençage des gènes, le stockage d’énergie et la blockchain, pour transformer les mondes physique, numérique et biologique », a écrit la société dans un dossier SEC. « Alors que les technologies de la robotique, de l’automatisation et de l’intelligence artificielle (« RAAI ») traversent divers secteurs et marchés finaux, nous pensons que la civilisation réalisera des progrès importants et de nouveaux niveaux d’innovation. »

Alors que les technologies de la robotique, de l’automatisation et de l’intelligence artificielle traversent divers secteurs et marchés finaux, nous pensons que la civilisation réalisera des progrès significatifs et de nouveaux niveaux d’innovation.

Il est intéressant de voir Cascadia entrer dans l’arène SPAC en partie parce que Butler et Boyd ont passé la majeure partie de leur carrière à aider d’autres entrepreneurs à trouver des acheteurs et des vendeurs dans diverses industries. Mais ce n’est pas complètement hors de la norme pour ceux qui aident les courtiers à entrer dans la mêlée.

La société de capital-risque de Seattle Frazier Healthcare Partners a formé l’automne dernier une SPAC afin d’acheter une entreprise dans le domaine des sciences de la vie.

Ce qui est particulièrement intrigant dans ces scénarios, cependant, c’est que les SAVS formées par des professionnels de l’investissement peuvent finir par concurrencer les clients. En d’autres termes, ils pourraient éventuellement choisir la meilleure offre. Cascadia Acquisition note dans le dépôt auprès de la SEC :

« Nos dirigeants et administrateurs peuvent avoir le devoir d’offrir des opportunités d’acquisition aux clients de Cascadia Capital ou de nos autres sociétés affiliées. Par conséquent, nos sociétés affiliées et leurs clients respectifs peuvent nous concurrencer pour des opportunités de regroupement d’entreprises dans les mêmes industries et secteurs que ceux que nous pourrions cibler pour notre regroupement d’entreprises initial. Si l’un d’entre eux décide de saisir une telle opportunité, nous pourrions être empêchés de saisir de telles opportunités. »

Joint par e-mail, Butler a refusé de commenter leurs motivations pour la SPAC, citant une soi-disant “période de calme”.

Malgré tout, l’expérience de l’équipe en matière de fusions et acquisitions offre à Cascadia Acquisition une perspective unique pour étudier les acquisitions potentielles. “Nous pensons que les multiples canaux d’approvisionnement et le réseau de relations étroit de notre équipe de direction et de notre affiliation avec Cascadia Capital, combinés à notre expérience des marchés des capitaux et des transactions, nous offrent un avantage concurrentiel”, a écrit la société.

Outre Boyd et Butler, les administrateurs de la société comprennent Edgar Lee, un ancien cadre d’Oaktree Capital Management ; Scott Prince, PDG d’APS Logistics Holdco ; et Arun Venkatadri, chef de produit senior chez Aurora qui a précédemment travaillé chez Uber et Lyft et a fondé Extremis Ventures l’année dernière.

Les SAVS, également connues sous le nom de sociétés de chèques en blanc, ont réapparu l’année dernière de manière importante alors que les capitaux affluaient vers des entités nouvellement formées et que les entrepreneurs utilisaient les instruments financiers pour entrer plus rapidement sur les marchés publics. Le marché SPAC s’est refroidi plus récemment au milieu d’un examen réglementaire supplémentaire. Même encore, SPAC Insider a suivi 395 SPAC jusqu’à présent cette année, contre 248 l’année dernière. En 2019, seulement 59 SPAC ont complété les offres.

Le marché de garde d’animaux en ligne basé à Seattle, Rover, est devenu public cette semaine via un SPAC, et le nouveau venu de la biotechnologie de Seattle, Nautilus Biotechnology – qui est également devenu public via un accord SPAC cette année – a vu ses actions monter en flèche cette semaine après qu’il a été révélé qu’Amazon détenait une participation au capital. .