La Banque du Japon lance la première preuve de concept de monnaie numérique

La banque centrale japonaise a lancé une preuve de concept pour sa monnaie numérique de banque centrale, selon une annonce officielle lundi.

Après les préparatifs initiaux pour tester la faisabilité technique des fonctions et caractéristiques de base des CBDC au début de 2021, la Banque du Japon commence aujourd’hui les tests des CBDC dans sa première phase. Au cours de cette phase, la banque prévoit de développer un environnement de test pour le système de CBDC et de mener des expériences sur les fonctions de base liées au paiement, à l’émission, à la distribution et au rachat d’une CBDC.

Selon l’annonce, cette phase devrait être terminée d’ici mars 2022.

La BoJ a initialement annoncé son intention de lancer des tests de CBDC à partir d’octobre 2021. La banque a souligné que même si elle «n’a pas l’intention d’émettre des CBDC» du point de vue d’assurer la stabilité et l’efficacité des systèmes globaux de paiement et de règlement, elle est toujours importante se préparer aux «changements de circonstances de manière appropriée».

Selon la feuille de route initiale de l’expérience de la CBDC, la banque s’attend à lancer un programme pilote de CBDC impliquant des fournisseurs de services de paiement et des utilisateurs finaux après l’achèvement de la deuxième phase de test. Cette phase implémentera des fonctions CBDC supplémentaires dans l’environnement de test développé dans la première phase et déterminera leur faisabilité.

La BoJ a récemment annoncé la création du Comité de liaison et de coordination pour collaborer avec le secteur privé sur les prochains projets pilotes des CBDC.