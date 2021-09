La banque étendra ses expositions sur le segment non garanti et moins bien noté avec une diligence raisonnable appropriée : AK Goel, directeur général et PDG, Uco Bank

AK Goel, directeur général et chef de la direction, Uco Bank

Comme la Reserve Bank of India (RBI) a décidé de retirer Uco Bank des restrictions d’action corrective rapide (PCA), la banque s’exposera désormais à des activités autres que les fonds pour augmenter ses revenus autres que d’intérêts et étendre ses expositions sur les moins bien notées. , segment non garanti avec une diligence raisonnable appropriée, a déclaré son directeur général et PDG AK Goel. Dans une interview avec Mithun Dasgupta, Goel informe que le prêteur cherchera à étendre son réseau de succursales dans les zones où sa présence est faible mais où le potentiel de croissance est plus important. Extraits :

Alors que la Reserve Bank of India (RBI) a levé les restrictions d’action corrective rapide (PCA) sur Uco Bank, aidera-t-elle la banque à développer ses activités plus rapidement ?

Oui, Uco Bank peut désormais exercer des activités hors fonds qui attirent peu de capitaux et contribuent à améliorer les revenus autres que d’intérêts de la banque. Il peut désormais prêter à des emprunteurs bien notés mais non garantis en gardant à l’esprit le compromis entre risque et rendement.

La Banque sera-t-elle désormais en mesure de décaisser des prêts d’un montant plus élevé ?

La PCA n’avait pas imposé de restrictions sur les prêts aux gros prêts, à l’exception de certaines restrictions sur les clients mal notés, les prêts non garantis, l’exposition à des activités non fondées sur des fonds. Au cours de la restriction du PCA, la banque a été prudente sur les prêts à gros billets, sauf les très cotés et les prêts à ce segment étaient limités aux prêts AAA/AA, aux prêts garantis par le gouvernement central/de l’État, les PSU, les clients ayant une très haute réputation sur le marché, etc.

Quelles sont les stratégies à adopter pour aller de l’avant pour une croissance plus élevée ?

Même après la suppression de la restriction PCA, la banque sera prudente dans ses prêts aux secteurs/clients à risque. Il étendra les expositions sur les segments les moins bien notés et non garantis avec une diligence raisonnable appropriée et en tenant compte également du compromis entre le risque et le rendement. La banque s’exposera à des activités hors fonds pour augmenter ses revenus autres que d’intérêts. Il continuera à mettre davantage l’accent sur les prêts aux particuliers, aux MPME, à l’agriculture et aux entreprises de meilleure qualité pour répondre à ses besoins de croissance plus élevés.

Uco Bank envisage-t-elle désormais d’étendre son réseau d’agences ?

Oui, l’une des restrictions de la PCA était de ne pas étendre son réseau de succursales. Une fois la restriction levée, la banque cherchera à étendre son réseau d’agences dans les zones où sa présence est faible mais où le potentiel de croissance est plus important.

À la fin du premier trimestre de cet exercice, le ratio NPA brut s’élevait à 9,37 %, tandis que le ratio NPA net était de 3,85 %. La banque a-t-elle pour objectif de réduire davantage les NPA d’ici la fin de l’exercice ?

La banque a renforcé son mécanisme de surveillance du crédit et de recouvrement pour arrêter de nouveaux dérapages vers la catégorie NPA et améliorer le recouvrement des comptes non productifs.

Tous ces efforts ont abouti à ce que son ratio NPA net soit resté inférieur à 4 % en juin 2021. Nous nous attendons à ce que le ratio NPA brut de la banque descende en dessous de 8 % et le ratio NPA net à environ 3 % d’ici la fin de l’exercice.

