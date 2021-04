La Banque européenne d’investissement émettra une «obligation numérique» de 100 millions d’euros dans Ethereum!

Compartir

Bitcoin continue

Le BTC / USD se négocie au-dessus de 54800 $ alors qu’il s’approche des niveaux fondamentaux mentionnés dans le bulletin de lundi. La thèse générale reste la même: Bitcoin doit surmonter ces poches de liquidités avant d’imprimer de nouveaux sommets historiques. Une clôture quotidienne décisive au-dessus de 58 000 $ crédite un mouvement de forte probabilité au-dessus de 64 000 $ et vers 70 000 $.

Pourtant, il n’y a pas de précipitation pour empiler sur le trading BTC / USD tant que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. En fait, techniquement, Bitcoin est toujours en train de tester à nouveau le support devenu résistance à partir d’un laps de temps élevé.

Si les ours ont raison, ce que je ne pense pas un seul instant, premier signe d’une fausse récupération serait une baisse en dessous de 52 000 $, imprimée en 4 heures. Dans ce cas, l’image haussière serait reportée et l’EMA de 20 semaines serait à nouveau d’une grande importance pour les taureaux cherchant un soutien dans un laps de temps élevé.

Pour les non-initiés, les niveaux de support et de résistance (s / r) ne sont pas des lignes magiques arbitraires. Ce sont des niveaux importants parce que le marché le dicte. Les ordres d’achat / vente au comptant, les dérivés, les options et les contrats à terme restants et les liquidations forcées rendent ces niveaux importants. Les niveaux S / R sont une description du comportement de marché probable et cohérent . En tant que tels, ils ne sont ni statiques ni absolus, mais évoluent plutôt avec le temps.

Mais je m’éloigne du sujet.

Pas de freins sur le train Ether

Pendant ce temps, l’ETH / USD pousse sans relâche vers l’objectif de prix mobile mesuré de 2883 $.

La paire a été essentiellement immunisée contre la faiblesse induite par Bitcoin, et rien n’a vraiment changé depuis lundi, à part les nouvelles haussières de la Banque européenne d’investissement. Plusieurs articles sont apparus pour tenter de relier l’action des prix ETH / USD à cette nouvelle, ce qui pourrait être partiellement vrai. Mais comme tout analyste chevronné qui se respecte vous le dira, montrez-moi les graphiques et je vous raconterai les nouvelles.

Alors que cette vague de force d’investissement s’intensifie, l’ETH / BTC vise le niveau de ₿0,05, qui, s’il est conquis, ouvrira la voie à ₿0,055.

Avec tout, Ethereum est haussier , et ce graphique ETH / BTC à long terme en est un témoignage.

À la prochaine.