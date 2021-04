La Banque européenne d’investissement émettrait des obligations avec la technologie blockchain

La Banque européenne d’investissement, une institution financière internationale détenue par les États membres de l’Union européenne, explorerait la technologie blockchain pour l’émission d’obligations numériques.

Selon un rapport de mardi Bloomberg, la BEI a engagé de grandes banques mondiales comme Goldman Sachs, Banco Santander et Société Générale pour étudier un éventuel accord impliquant une obligation libellée en euros émise sur une blockchain.

Citant une personne familière avec le sujet, Bloomberg déclare que la BEI envisage de déployer la technologie blockchain pour l’enregistrement et le règlement d’obligations numériques. Les réunions d’investisseurs pour la vente inaugurale commenceront le 15 avril et se poursuivront pendant plusieurs semaines.

La BEI n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

La blockchain, la technologie sous-jacente des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), a été de plus en plus mise en œuvre sur le marché obligataire ces dernières années. Selon HSBC, la blockchain présente des opportunités d’économies de coûts de «plus de 10x» pour le marché obligataire, réduisant le besoin d’intermédiaires et permettant l’émission par des projets plus petits.

En tant que bras d’investissement de l’Union européenne, la BEI a souvent été à la pointe de l’innovation sur les marchés européens des capitaux d’emprunt. En 2007, la BEI a émis la première obligation verte au monde, labellisée Climate Awareness Bond.

La nouvelle intervient alors que la Banque centrale européenne se prépare à décider si elle va commencer à explorer un euro numérique. Fin mars, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a suggéré que l’initiative de l’euro numérique prendrait au moins quatre ans, si la banque décidait de procéder à un projet pilote.