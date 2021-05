La banque fédérale annonce un bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré de Rs 477,81 crore

Le ratio de couverture des provisions s’est nettement amélioré, passant de 53,39% à 65,14% en glissement annuel.

La Banque fédérale a annoncé lundi son bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré de Rs 477,81 crore pour le quatrième trimestre de l’exercice 21, 58,60% de plus d’une année sur l’autre (en glissement annuel), principalement en raison d’un provisionnement plus faible.

La provision et les imprévus pour le quatrième trimestre ont baissé de 57,29% en glissement annuel à Rs 242,33 crore, avec la reconnaissance des NPA.

«Nous avons considérablement provisionné au cours des trois premiers trimestres sans passer par NPA. Lorsque la reconnaissance du NPA est intervenue en mars, elle est passée de la fourniture d’actifs standard à la fourniture de crédit », a déclaré Shyam Srinivasan, directeur général et PDG de la Federal Bank. Il a déclaré que le premier trimestre de l’exercice actuel sera assez difficile.

Le prêteur basé au Kerala avait déclaré un bénéfice net de Rs 301,23 crore au quatrième trimestre de l’exercice 20 et Rs 404,10 crore au troisième trimestre du dernier exercice. Pour l’exercice complet FY21, le prêteur a déclaré un bénéfice net de Rs 1 590,30 crore.

Le revenu total de la banque au cours du quatrième trimestre a diminué de 6,5% en glissement annuel à Rs 3 831,71 crore. Alors que les revenus d’intérêts sont restés stables en glissement annuel, les autres revenus ont diminué de 34,5% en raison d’une vente ponctuelle d’un investissement de portefeuille au quatrième trimestre de l’exercice 20. L’activité totale s’est établie à 3,04 523,08, enregistrant une croissance de 10,91%.

La qualité des actifs de la banque a enregistré une baisse sur une base trimestrielle. Le NPA brut en pourcentage était de 3,41% au quatrième trimestre contre 2,71% au troisième trimestre et 2,84% l’année précédente. Le ratio NPA net pour le quatrième trimestre était de 1,19%, comparativement à 0,60% au troisième trimestre et à 1,31% au quatrième trimestre de l’exercice 20.

«Nous avons réalisé notre bénéfice trimestriel le plus élevé malgré un environnement extrêmement difficile… Des segments tels que les prêts or et CASA continuent de briller pour nous, les prêts or enregistrant une croissance stupéfiante de 70,05%. La qualité des actifs a bien résisté et un NPA net de 1,19% a placé la banque parmi les meilleures du secteur », a déclaré Srinivasan.

Le ratio d’adéquation des fonds propres (CRAR) de la banque, calculé selon les directives de Bâle III, s’élevait à 14,62% ​​au 31 mars.

