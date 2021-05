La banque fédérale conclut un rapprochement avec la banque Mashreq des EAU

Les clients du Mashreq peuvent profiter d’économies substantielles et continuer à envoyer de l’argent instantanément en Inde depuis leur domicile ou leur bureau.

La Banque fédérale a annoncé lundi qu’elle avait conclu un accord stratégique avec la banque Mashreq, basée aux EAU, pour faciliter les transferts d’argent depuis les EAU. Le Machrek est l’une des plus anciennes banques et également la seule banque privée de ce pays.

Le partenariat soutiendra le produit de paiement plus rapide de Mashreq, QuickRemit, qui a été lancé en 2017.

Shalini Warrier, directrice exécutive de la Federal Bank, a déclaré: «Avec une part de marché de 17% des envois de fonds personnels vers l’Inde, une solution entièrement automatisée de bout en bout garantira que les clients bénéficient de transferts instantanés dans un environnement sûr et sécurisé. et la diaspora indienne aux EAU en profitera sûrement. »

Les clients du Mashreq peuvent profiter d’économies substantielles et continuer à envoyer de l’argent instantanément en Inde depuis leur domicile ou leur bureau.

Tooran Asif, vice-président exécutif et responsable des services bancaires aux consommateurs de la Mashreq Bank, a déclaré: «Ce partenariat avec la Federal Bank intervient à un moment important, alors que la croissance du marché des envois de fonds des EAU s’améliore et commence à revenir à des niveaux pré-pandémiques. En particulier, ce lien aidera à soutenir notre service QuickRemit populaire pour renforcer notre couloir indien qui s’est considérablement développé au fil des ans – et fournir à nos clients des solutions rapides et en déplacement pour transférer des fonds instantanément et facilement à leur domicile. pays – un impératif dans l’environnement hautement numérisé d’aujourd’hui. »

