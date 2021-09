La Banque fédérale lance la carte de crédit sans contact

in

La carte est assortie du taux de pourcentage annuel le plus bas, à partir de 5,88 % par an, a indiqué la banque.

La Banque fédérale a lancé lundi la carte de crédit sans contact « Federal Bank RuPay Signet » en association avec la National Payments Corporation of India (NPCI).

En lançant virtuellement la carte, Shalini Warrier, directrice exécutive de la banque et responsable de la vente au détail, a déclaré : offre, la carte de crédit RuPay.

Cette carte est également un symbole de notre solide partenariat avec NPCI, une entité connue pour son innovation dans le domaine des paiements de détail. La carte est assortie du taux de pourcentage annuel le plus bas, à partir de 5,88 % par an, a indiqué la banque.

Praveena Rai, COO, NPCI, a déclaré : « … Cette carte a un potentiel important pour attirer les clients de la nouvelle génération car elle offre un ensemble complet d’avantages adaptés à leur style de vie, soutenu par un système de remboursement innovant. Chez NPCI, pour RuPay, nous continuons à travailler pour offrir une expérience d’achat agréable et sans contact à tous nos clients. Nous pensons également que notre association avec Federal Bank permettra une pénétration plus large des cartes sans contact RuPay dans le pays. »

