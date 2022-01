La Banque fédérale obtient l’approbation du conseil d’administration pour augmenter jusqu’à Rs 700 cr par le biais d’obligations

Les obligations seront attribuées à certains investisseurs éligibles autorisés à investir dans des NCD en vertu des lois applicables, a-t-il ajouté.

La Banque fédérale a déclaré mercredi avoir reçu l’approbation de son conseil d’administration pour augmenter jusqu’à Rs 700 crore en émettant des obligations sur la base d’un placement privé.

Le conseil d’administration de la banque, lors de sa réunion de mercredi, a approuvé l’émission d’obligations subordonnées non garanties de niveau II de Bâle III de la nature d’obligations, d’un montant pouvant aller jusqu’à 700 Rs sur la base d’un placement privé, a déclaré la Banque fédérale dans un communiqué de presse. dépôt.

Les obligations seront attribuées à certains investisseurs éligibles autorisés à investir dans des NCD en vertu des lois applicables, a-t-il ajouté.

Le prêteur du sud n’a pas précisé comment il utilisera le produit de cette collecte de fonds.

L’action de la Banque fédérale s’est négociée à Rs 98 sur l’ESB, en hausse de 1,55% par rapport à la clôture précédente.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.