La Banque fédérale s’associe à Neobank Fi pour émettre un compte d’épargne

Le partenariat permettra d’émettre un compte d’épargne, équipé d’une carte de débit, en moins de trois minutes.

La Federal Bank a déclaré jeudi qu’elle s’associa à Fi, une néobanque basée à Bengaluru pour les salariés de la génération Y. Fondé en 2019, Fi est l’idée d’anciens googleurs qui ont été les pionniers de Gpay – Sujith Narayanan et Sumit Gwalani.

Le partenariat permettra d’émettre un compte d’épargne, équipé d’une carte de débit, en moins de trois minutes.

Chaque aspect de la conception de Fi minimise la friction pour la première génération numérique. L’application Fi est unique dans son approche, car ses utilisateurs gagneront également des récompenses pour économiser de l’argent – contrairement au marché.

Sujith Narayanan, PDG et cofondateur de Fi, a déclaré: «Notre plate-forme s’appuie sur des technologies de pointe et de la science des données pour obtenir des informations exploitables qui permettent aux utilisateurs de prendre le contrôle et de faire plus avec leurs finances. Nous sommes impatients de proposer une expérience bancaire unique en son genre, personnalisée, flexible et transparente et de bâtir des relations clients à long terme. »

Shalini Warrier, directrice exécutive, COO et chef d’entreprise – commerce de détail, Federal Bank, a déclaré: «Nous sommes ravis d’être la seule banque partenaire de cette néobanque innovante, Fi. L’ensemble de la proposition rassemble le meilleur de ce que les deux entités ont à offrir. L’expérience client fluide via l’application est complétée par la stabilité, la sécurité et les prouesses technologiques de la Federal Bank. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.