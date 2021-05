La banque Fino Payments entre en service avec une limite de dépôt améliorée de Rs 2 lakh pour les MPME, les petits commerçants et autres

Fino Payments Bank compte 410 agences et plus de 25 000 points bancaires. (Image: Fino Payments Bank)

Fino Payments Bank a annoncé mercredi l’augmentation de sa limite de solde de compte de fin de journée à Rs 2 lakh pour les clients, y compris les MPME, les petits commerçants et les clients de détail. La banque, qui est devenue rentable au quatrième trimestre de FY20, a mis en service la limite améliorée à compter du 1er mai 2021. Cette décision était conforme à l’annonce de la Reserve Bank of India (RBI) le mois dernier d’augmenter la limite de solde maximum à la fin de la journée pour les banques de paiements à Rs 2 lakh de Rs 1 lakh plus tôt afin de stimuler l’inclusion financière. «Après avoir examiné les performances des banques de paiement et encouragé leurs efforts pour l’inclusion financière, il a été décidé de relever la limite du solde maximal à la fin de la journée de Rs 1 lakh à Rs 2 lakh par client individuel», une notification de RBI en avril 7 avait dit.

«L’augmentation de la limite de dépôt permet à nos clients d’économiser plus d’argent sur leur compte. En outre, notre mécanisme de compte de balayage existant se poursuit avec notre banque partenaire dans laquelle les clients peuvent économiser des fonds supérieurs à Rs 2 lakh », a déclaré Ashish Ahuja, COO, Fino Payments Bank. Jusqu’à Rs 2 lakh sur le compte Fino, le taux d’intérêt de l’épargne existant sera applicable tandis que les fonds du compte de balayage recevront les taux d’intérêt fixés par sa banque partenaire Suryoday Small Finance Bank.

Le réseau de distribution de services financiers à micro-guichet automatique et AePS de Fino Payments Bank, comprenant 410 succursales et plus de 25000 points bancaires, permet aux gens d’ouvrir un nouveau compte bancaire, d’obtenir des cartes de débit, d’effectuer des opérations de dépôt, de retrait ou de transfert d’argent, de payer des factures de services publics, de prêter des EMI et souscrire une assurance maladie, vie et automobile. Contrairement aux banques ordinaires, les banques de paiement ne sont pas autorisées à prêter de l’argent à leurs clients, elles ne peuvent pas ouvrir de dépôts fixes ou de dépôts récurrents, et ne peuvent pas non plus autoriser un solde supérieur à Rs 1 lakh dans aucun compte. Actuellement, il existe cinq autres banques de paiement approuvées par la RBI opérant dans le pays, à savoir, Airtel Payments Bank, India Post Payments Bank, Paytm Payments Bank, Jio Payments Bank et NSDL Payments Bank.

