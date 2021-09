La banque HDFC émet 4 lakh de cartes de crédit après l’interdiction de la RBI

La banque va relancer ses cartes Millennia, MoneyBack+ et Freedom, auxquelles elle a ajouté une multitude de nouvelles fonctionnalités et avantages.

La HDFC Bank a émis 4 lakh de cartes de crédit depuis que la Reserve Bank of India (RBI) a levé un embargo réglementaire sur l’émission de nouvelles cartes par le prêteur en août. La plus grande banque privée en termes d’actifs prévoit de relancer trois produits de cartes de crédit, qui seront disponibles pour les clients en octobre, a-t-elle annoncé mercredi.

La banque va relancer ses cartes Millennia, MoneyBack+ et Freedom, auxquelles elle a ajouté une multitude de nouvelles fonctionnalités et avantages. La création et la co-création de nouveaux produits de cartes font partie de la stratégie de la banque visant à couvrir tous les segments de clientèle du marché indien, a déclaré Parag Rao, chef de groupe – paiements, crédit à la consommation, banque numérique et informatique, HDFC Bank.

La banque prévoit également de s’associer à d’autres entités pour élargir sa clientèle. La semaine dernière, HDFC Bank avait annoncé un partenariat stratégique avec Paytm pour fournir des solutions financières aux consommateurs et aux commerçants à travers le pays.

« Nous avons examiné nos 15 millions de clients existants et comment nous pourrions leur montrer beaucoup plus de valeur. Nous sommes reconnaissants envers ces clients d’être avec la banque et nous aimerions les récompenser en réorganisant et en relançant quelques-uns de nos produits afin qu’ils obtiennent beaucoup plus de valeur qu’auparavant », a déclaré Rao.

La carte Freedom s’adresse aux consommateurs qui viennent de commencer à gagner de l’argent et qui ont l’habitude de faire des achats en ligne. Destiné aux primo-demandeurs d’emploi, il offrira des limites de crédit comprises entre Rs 15 000 et Rs 50 000. La carte de crédit MoneyBack+ s’adresse aux familles de la classe moyenne qui recherchent une valeur sur leurs dépenses quotidiennes. La carte Millennia est destinée aux consommateurs aisés et férus de technologie, âgés de 25 à 40 ans. La carte remodelée offrira des remises en argent sur les dépenses en achats, restaurants, divertissements et voyages.

« Nos recherches au cours des 15 à 20 dernières années et de nombreux commentaires des clients nous indiquent qu’une fois que vous avez franchi les trois ou quatre premières années d’utilisation des cartes de crédit, vos exigences deviennent plus précises et plus précises. Certains clients adorent les points de récompense, certains adorent les remises en argent, les remises et les offres », a déclaré Rao. Au cours des trois à quatre prochains trimestres, HDFC Bank regagnera ses parts de marché en nombre de cartes en vigueur, a-t-il ajouté.

