La banque HDFC organisera davantage d’ateliers de sensibilisation à la fraude dans les établissements d’enseignement

HDFC Bank a prévu d’organiser davantage d’ateliers de sensibilisation à la fraude financière dans les écoles, les collèges et les universités à travers le pays pour informer les étudiants des principales cybermenaces dans le but de créer une culture de banque sûre numériquement. En 2020, la banque a organisé plus de 1 000 ateliers à établissements d’enseignement, y compris les écoles (étudiants X-XII), les collèges et les universités, atteignant environ 30 personnes lakh. Il s’est fixé l’objectif ambitieux d’organiser plus de 2000 ateliers de ce type dans les prochains mois.

« L’Inde a connu une croissance sans précédent de la numérisation. Aujourd’hui, les plus jeunes à la maison aident à commander de la nourriture, des médicaments et d’autres articles ménagers via plusieurs applications. Nous voulons que chaque foyer ait un évangéliste, qui puisse éduquer sa famille sur les précautions, les articles d’hygiène tout en effectuant des transactions financières en ligne. Par conséquent, chez HDFC Bank, nous avons décidé de sensibiliser les élèves aux niveaux scolaire, collégial et universitaire afin que les choses à faire et à ne pas faire soient ancrées dans notre prochaine génération dès le plus jeune âge », a déclaré Manish Agrawal, responsable de l’intelligence et du contrôle du crédit. .

« De plus, les jeunes adultes adoptant les paiements numériques via UPI, les portefeuilles, etc. applications de livraison. Nous souhaitons créer une culture de banque sécurisée numériquement et organiser des ateliers de sensibilisation dans les écoles (norme XI-XII), les collèges et les universités à travers le pays », a déclaré Agrawal à FE dans une interview.

Il a déclaré que la cupidité, la menace et l’aide sont utilisées par les fraudeurs pour créer des scripts. Et, les informations disponibles publiquement sont utilisées pour persuader une personne de partager ses informations confidentielles.

Dans sa récente analyse, la banque a découvert des informations intéressantes sur les cyberfraudes. Environ 65 à 70 % de ces fraudes sont perpétrées entre 7 h 00 et 19 h 00, et environ 80 à 85 % des victimes sont dans la tranche d’âge des 22 à 50 ans, qui est censée être la tranche d’âge la plus avertie en matière de technologie.

« La fraude ne peut se produire que la nuit – cette hypothèse n’est pas vraie. La fraude ne peut se produire qu’avec des personnes âgées, des analphabètes, des femmes au foyer, etc. – de telles hypothèses ne sont pas vraies non plus. La fraude peut arriver à tout moment avec n’importe qui. Le groupe d’âge des 22-50 ans, qui est relativement considéré comme plus féru de technologie, en est souvent victime. Les fraudeurs utilisent des renseignements open source. En tant que nation, nous avons assisté à une évolution numérique à un rythme sans précédent. Nous n’avons pas le temps d’apprendre. Il est de notre responsabilité sociale collective de sensibiliser les gens. La sensibilisation est la prévention… Alors que nous nous sommes lancés dans une nouvelle aventure, nous exhortons les gens à cesser de faire confiance à des personnes inconnues, à des applications, etc. Cela réduirait considérablement l’incidence des fraudes », a-t-il déclaré.

