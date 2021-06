La banque HDFC remboursera la commission des appareils GPS aux clients de prêt automobile

in

Le plus grand prêteur du secteur privé du pays, HDFC Bank, remboursera la commission de l’appareil GPS aux clients qui avaient utilisé cet appareil dans le cadre de prêts automobiles entre FY14 et FY20. Dans un avis public paru dans le journal jeudi, le prêteur a déclaré que le remboursement serait crédité sur le compte bancaire du client enregistré auprès du prêteur.

FE a appris que HDFC Bank remboursait le montant aux clients selon les instructions reçues de la Reserve Bank of India (RBI). Le montant total du remboursement en tant que commission GPS pourrait être de l’ordre de Rs 40 crore, selon des sources.

« L’avis est par la présente donné que HDFC Bank Limited (Banque) remboursera la commission de l’appareil GPS aux clients de prêt automobile qui ont utilisé cet appareil dans le cadre du financement du prêt automobile au cours de la période de l’exercice 2013-14 à l’exercice 2019-20, », a déclaré le prêteur dans l’avis public.

« Le remboursement sera crédité sur le compte bancaire de remboursement du client tel qu’il est enregistré auprès de la banque. En cas de questions ou en cas de fermeture de ce compte bancaire, ces clients sont priés de contacter la banque à partir de leur identifiant de messagerie enregistré ou d’appeler le numéro sans frais ci-dessous avec les détails du numéro de compte de prêt automobile dans les 30 prochains jours. “, lisait plus loin l’avis.

Le mois dernier, la RBI avait infligé une amende de 10 crores de roupies à la banque HDFC en raison de manquements à la conformité réglementaire dans l’affaire de la commission des appareils GPS. Le régulateur a toutefois déclaré que la sanction était fondée sur des lacunes dans la conformité réglementaire et n’avait pas pour but de se prononcer sur la validité d’une transaction ou d’un accord conclu par la banque avec ses clients. Le régulateur a imposé la sanction après avoir examiné la réponse de la banque à l’avis de justification.

Les irrégularités dans le portefeuille de prêts automobiles concernent les accusations selon lesquelles certains dirigeants de la banque ont contraint les emprunteurs à acheter des appareils GPS associés à des prêts automobiles. L’inconduite des responsables de la banque a été reconnue par l’ancien directeur général et PDG Aditya Puri lors de l’AGA de la banque lorsqu’il a déclaré qu’une enquête interne avait été menée contre quelques employés fautifs et que des mesures appropriées avaient été prises.

“Nous avions reçu des plaintes de dénonciation, les enquêtes internes menées à ce sujet sur les plaintes reçues n’ont fait apparaître aucun problème de conflit d’intérêts, et cela n’a aucune incidence sur notre portefeuille de prêts”, a déclaré Puri au siège de la société. assemblée générale annuelle le 18 juillet 2020.

Les requêtes par courrier électronique envoyées à HDFC Bank n’ont suscité aucune réponse jusqu’au moment du dépôt de cette copie.

