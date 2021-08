La banque HSBC bloque les paiements pour échanger Binance

in

Cette décision fait suite à l’annonce de la UK FCA selon laquelle Binance ne peut pas mener d’activités réglementées dans le pays.

La banque HSBC empêche ses clients britanniques d’utiliser des cartes de crédit pour effectuer des paiements à l’échange cryptographique Binance “dans la mesure du possible”, a déclaré aujourd’hui le géant bancaire.

Cette décision fait suite à l’annonce de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni en juin selon laquelle Binance n’est pas en mesure de mener une activité réglementée dans le pays.

HSBC a contacté les clients pour les avertir de suspendre les paiements jusqu’à nouvel ordre, selon certains tweets.

Il interdit également les paiements à Binance avec vos cartes de crédit :

HSBC interdit désormais les paiements par carte de crédit à Binance #binance #crypto #crypto-monnaie pic.twitter.com/aWx2qHaAW2 – Fondations cryptographiques (@ CryptoFoundati4) 3 août 2021

« Nous avons communiqué aux clients de HSBC UK sur les changements dans cet espace [criptográfico] cela peut les affecter », a déclaré un porte-parole de HSBC à Coindesk.

«Nous ne commenterons pas les titres individuels ou les échanges de crypto-monnaie. Nous mettons un accent particulier sur des normes élevées contre le blanchiment d’argent (AML) et connaissons votre client (KYC), et nous suivons de près les développements, la demande des clients et l’évolution de la réglementation sur ces marchés », a-t-il ajouté à ce média le porte-parole de HSBC.

Ce n’est pas la seule banque

Le mois dernier, la banque britannique Barclays et le géant bancaire espagnol Santander ont également bloqué les paiements à Binance pour les clients britanniques, après que plusieurs autres banques britanniques aient mis l’échange sur liste noire.

« Nous sommes déçus que HSBC ait pris cette décision et apprécierions un dialogue pour discuter de leurs préoccupations », a déclaré un porte-parole de Binance à CoinDesk, ajoutant : « Nous prenons nos obligations de conformité très au sérieux et nous nous engageons à travailler en collaboration avec les régulateurs pour façonner les politiques. qui protègent les consommateurs, favorisent l’innovation et font progresser notre industrie. »

Ce n’est pas non plus le premier pas de HSBC contre l’écosystème crypto. En janvier de cette année, il a bloqué les transactions liées à la crypto-monnaie au Royaume-Uni.

De plus, en mai, il a confirmé qu’il n’était pas intéressé par Bitcoin en tant que classe d’actifs.

