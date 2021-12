La banque ICICI lève 5 000 crore de roupies via l’émission d’obligations

ICICI Bank a déclaré que les obligations seront cotées à la NSE. Les obligations ont été notées AAA stable par Care Ratings et ICRA.

La banque ICICI a levé un capital d’emprunt de 5 000 crores de roupies en émettant des obligations sur la base d’un placement privé, a annoncé vendredi la banque.

Le conseil d’administration de la banque avait approuvé en avril de cette année une levée de fonds en émettant des titres de créance.

« Conformément à cela, la banque a attribué 50 000 obligations à long terme remboursables non garanties de premier rang sous la forme d’obligations totalisant 5 000 crores de roupies sur la base d’un placement privé », a déclaré ICICI Bank dans un dossier réglementaire.

La date d’attribution des obligations est le 17 décembre 2021, a-t-il précisé.

Le prêteur du secteur privé a précisé que les obligations sont remboursables au bout de 10 ans (date de remboursement 17 décembre 2031).

« Il n’y a pas de droits/privilèges particuliers attachés aux obligations. Les obligations portent un coupon de 6,96 % par an payable annuellement et ont été émises au pair », a indiqué la banque.

L’action d’ICICI Bank a clôturé à 728,20 roupies pièce sur l’ESB, en baisse de 1,77 % par rapport à la clôture précédente.

