La banque japonaise Sumitomo Mitsui Trust Bank, ou SMTB, a lancé son premier jeton de titres adossés à des actifs en partenariat avec Securitize le 29 mars.

Cet instrument est le premier jeton de sécurité conforme à la Financial Instruments and Exchange Act (FIEA) à être lancé sur le marché japonais. Le jeton a reçu une note «a-1» de l’agence de notation japonaise, Rating and Investment Information, Inc, suggérant que le produit est très susceptible de remplir ses obligations à court terme.

Le jeton a été créé en tokenisant des certificats de bénéficiaire sur papier représentant la propriété de l’investisseur sur un actif sous-jacent. SMTB a également créé une société de fiducie pour gérer ses placements titrisés sous-jacents.

SMTB a publié le produit en utilisant la plate-forme de tokenisation de sécurité de Securitize. Securitize a été fondée aux États-Unis en 2017, avant de lancer une division japonaise qui a obtenu des investissements soutenus par certaines des plus grandes entreprises du pays, notamment Sony, SBI et Softank.

En mars 2020, Securitize s’est associé à LIFULL, basé à Tokyo, pour créer une plateforme d’investissement immobilier tokenisée.

Dans une annonce partagée avec Cointelegraph, Hirohito Niji de SMBT a exprimé sa fierté que la banque adopte les titres numériques, déclarant:

«Nous nous engageons à développer de manière proactive et à fournir des solutions innovantes à nos clients en fonction de leurs besoins changeants en combinant des technologies numériques de pointe et notre expertise conventionnelle en matière de banque de confiance.»

SMBT est membre de la Japan Security Token Association aux côtés des géants locaux des télécommunications NTT et Softbank. L’entreprise a commencé à explorer la blockchain en octobre 2016, lorsqu’elle s’est associée à IBM pour explorer l’utilisation du DLT afin d’améliorer l’efficacité de ses activités de gestion d’actifs, d’immobilier et de banque.

Les offres de jetons de sécurité, ou STO, ont récemment été de plus en plus acceptées au Japon, l’Agence des services financiers du pays ayant reconnu l’association japonaise STO en mai de l’année dernière.