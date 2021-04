La banque Kotak Mahindra offre désormais le taux d’intérêt le plus bas sur les prêts immobiliers – Voir les détails

Pour demander un prêt immobilier Kotak en ligne, les consommateurs peuvent visiter le site Web à l’adresse Kotak Home Loans.

Bonne nouvelle pour les emprunteurs à la recherche du taux d’intérêt le plus bas du marché. Dans la foulée de la révision par la State Bank of India (SBI) de son taux d’intérêt sur les prêts immobiliers de 6,70% à 6,95% à compter du 1er avril 2021, Kotak Mahindra Bank Ltd (KMBL) a annoncé aujourd’hui que les emprunteurs immobiliers continueront de profiter de son offre spéciale. taux d’intérêt de 6,65% par an. Ce taux d’intérêt incroyablement bas s’applique à tous les montants de prêt.

Les nouveaux demandeurs de prêt immobilier et les cas de transfert de solde sont éligibles à des taux d’intérêt commençant à 6,65% par an. Les taux d’intérêt, cependant, sont liés à la cote de crédit des emprunteurs et au ratio prêt / valeur (LTV).

Commentant la même chose, Ambuj Chandna, président – Biens de consommation, Kotak Mahindra Bank, a déclaré: «Soutenu par la convergence d’un certain nombre de facteurs, dont non le moindre était une forte baisse des taux d’intérêt des prêts immobiliers, le secteur a été témoin d’un croissance saine des ventes de maisons au cours des derniers mois. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive avec les consommateurs désireux d’acheter, de vivre et de travailler chez eux. Nous tenons à assurer aux acheteurs que Kotak les soutient et que notre taux de crédit immobilier reste inchangé à 6,65% par an. Nous voyons également cela comme une excellente opportunité de créer un portefeuille de prêts immobiliers de qualité.

Caractéristiques des prêts immobiliers Kotak:

# À partir de 6,65% par an sur les prêts immobiliers et les prêts de transfert de solde

# Le taux d’intérêt de 6,65% par an est applicable sur tous les montants de prêt

# Des tarifs attractifs pour les segments de clientèle salariés et indépendants

# Sanction de principe instantanée sur les prêts immobiliers de Kotak Digi

Pour demander un prêt immobilier Kotak en ligne, les consommateurs peuvent visiter le site Web à l’adresse Kotak Home Loans. Les consommateurs peuvent également postuler via les succursales bancaires de Kotak à travers l’Inde. Les clients Kotak existants peuvent également postuler via l’application bancaire mobile Kotak ou la banque en ligne.

On peut noter que les prêts immobiliers de Kotak sont liés à un indice de référence externe, à savoir le taux directeur de RBI.

